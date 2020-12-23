國產大飛機C919首次抵武漢　進行二類盲降等重要項目試飛

中國國產大飛機C919備受外界關注。最新消息顯示，C919首次抵達武漢天河機場開展試飛。

據中共湖北省委機關報《湖北日報》12月21日報道，當日下午，C919降落在武漢天河機場東跑道上，這是C919首次在其主基地上海浦東機場之外的4F（最高等級）機場開展驗證試飛，意味着其距離適航許可交付更進一步。

C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158座至168座，航程4,075公里至5,555公里。目前，已經完成立項論證、可行性論證、預發展階段工作，轉入工程發展階段。C919於2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛。

此前，C919在上海試飛主基地、陝西西安閻良機場、山東東營勝利機場等機場進行多次試飛。C919將在天河機場進行二類盲降等多個重要科目試飛。二類盲降的降落標準是前方能見度不低於400米或跑道視距不小於350米，著陸最低標準的決斷高不低於30米。

C919還於2020年10月31日亮相「2020南昌飛行大會」，進行了全球首次動態展示。當時就有分析稱，這也預示着被中國多方寄予厚望的中國國產大飛機離正式投入商用已越來越近了。按照計劃，C919擬在2021年取得適航證，2022年正式投入商用。