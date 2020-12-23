新冠肺炎｜衛健委：中央高度關注香港疫情　支持港府科學精準防疫

內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會周二（22日）在深圳舉行。國家衛生健康委副主任雷海潮、香港特區政府政務司司長張建宗分別率兩地政府代表及醫療衛生專家40多人出席，圍繞疫情形勢、外防輸入、核酸檢測、疫苗策略、健康碼使用、防控案例等多個議題交流。

國家衛健委稱，與會專家認同打贏疫情阻擊戰，需要政府組織、科學防控和民眾參與。兩地有關部門和專家將進一步加強疫情信息通報、技術交流和經驗分享，共同保障居民健康福祉。

雷海潮表示，中央領導十分關心香港市民的生命安全和身體健康，高度關注香港疫情形勢和防控工作。衛健委將全力支持特區政府積極開展科學精準規範防控，以科學證據和成功案例為參考，早日使市民生活和經貿活動回歸常態。

據早前報道，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀估計，張建宗率領官員與衛健委會面，會談及全民強制檢測的安排，包括請求內地提供化驗人員等協助。她相信，會面亦會討論如何推行禁足令，例如分區或分階段推行，以及如何加強「安心出行」應用程式的效用等。她稱，外國推行禁足令並非完全「封城」，一般只關閉酒吧、食肆及博物館等，市民仍可外出運動，影響沒有想像中般重大。

對於特首林鄭月娥曾表示全民強制檢測不切實可行，葉劉淑儀認為，過往不可行是資源問題，在中央的協助下，港府可將「不可行變成可行」。

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