密切接觸者等送檢期間離世　張建宗稱難過：目標一日內送檢疫中心

一名62歲婦人早前在等候檢疫時，在美林邨家中離世，及後證實確診，有專家批評政府反應「慢五怕」，形容死者「死得不明不白」。

政務司司長張建宗今早（19日）電台節目上表示，政府高度關注一名密切接觸者在等候送入檢疫中心期間離世，對此感到難過。他指，上周有不少大廈居民需要撤離，衛生署調配了大量人手到前線，令聯絡的人手變得單薄。 張建宗強調，當局會汲取經驗改善，昨（18日）已就調配安排與消防處副處長召開緊急會議，若再有大型撤離行動，當局會有機制處理，而醫管局復康巴士、消防及聖約翰救傷隊等亦會參與行動，希望類似事件不會再發生。

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上周有較多撤離行動 人手、車輛緊絀

張建宗指，有關的撤離行動並不簡單，特別是安老院舍，工作人員需小心照顧每位長者，將他們送往亞博館時，行車亦需減慢，來回車程可能需要一至兩小時，導致車輛使用要求較大。

張建宗出席另一電台節目亦提到，確診者的密切接觸者在收到強制檢疫令後，盡可能一至兩日內會被送入檢疫中心隔離，政府的目標是該人接觸確診者24小時內，能被送入中心。他說，現時問題並非隔離檢疫單位數量不足，而是上周有較多撤離行動，導致人手緊絀，政府昨日開會後已解決問題。

張建宗表示，逾500名昨晚正等候送入檢疫中心的密切接觸者中，400多人已送往隔離，今早亦有約40人陸續進入檢疫中心。

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接種疫苗派5千元？ 張建宗政府資源非無限

至於檢疫中心單位數量問題，張建宗說，現時本港有約4,300個檢疫中心單位，至今約有2千個空缺，當中約1,600個單位可供即時使用。他又指，竹篙灣檢疫中心下周可再增加850個單位，另外亦有一間隔離酒店在本月底可提供700個單位，屆時合共將有約6千個可供隔離檢疫用的單位。

政府早前宣布引入兩款疫苗，包括內地科興、復星醫藥及德國藥廠BioNtech，預計最快下月到港，連日來有人關注國產疫苗是否安全。民建聯立法會議員梁志祥日前向政府「獻計」，建議向接種疫苗的市民派發5千元，以鼓勵市民接種。張建宗回應說，政府做事一向實事求是，但有關建議值得商榷，因政府的資源非無限。

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