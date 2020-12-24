【新冠肺炎】內地昨增17宗確診　6宗本土個案均在遼寧

據國家衛健委通報，內地昨日（23日）新增17宗新冠肺炎確診個案，其中11宗屬於境外輸入個案，包括上海6宗、四川2宗、遼寧1宗、河南1宗、廣東1宗，本土個案就有6宗，均在遼寧；無新增死亡個案，無新增疑似個案。

當日新增治癒出院22宗，解除醫學觀察的密切接觸者669人，重症病例較前一日增加1宗。

現有境外輸入確診個案274宗，其中有5宗是重症患者，無現有疑似個案。累計確診個案4174宗，累計治癒出院個案3900宗，無死亡個案。

截至昨日（23日）24時，據31個省份報告，現有確診個案315宗，有6宗是重症個案，累計治癒出院個案81950宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案86899宗，無現有疑似個案。累計追踪到密切接觸者894409人，尚在醫學觀察的密切接觸者7488人。

31個省份報告新增無症狀感染者19宗，其中14宗為境外輸入，當日轉為6宗轉為確診，包括3宗境外輸入個案；當日解除醫學觀察3宗，均為境外輸入；尚在醫學觀察無症狀感染者229宗，其中187宗為境外輸入。

在遼寧，昨日新增6宗本土個案，其中3宗是由無症狀感染者轉為確診，均為大連市報告；新增4宗本土無症狀感染者，其中瀋陽市1宗、大連市3宗。無新增治癒出院個案。目前，遼寧省尚有23宗無症狀感染者在定點醫院隔離治療。

（綜合報道）