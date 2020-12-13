美國制裁中資股大檢閱　三間收息逾7厘　值得撈底？｜投資理財

特朗普上月簽令禁止美方投資31間中企後，美國國防部再把4間中企列入黑名單，包括中芯國際（0981）和中海油（0883）母企，相關股份股價受到壓力。惟這些中資企業的股價下調後，如中海油、及股價見過去14年低位的中移動（0941），股息率都升至7厘以上，收息用途漸變吸引，專家又點講？

美國把30多間中企列入黑名單，指控這些企業由中國軍方控制，有指數公司順勢剔出被點名的中資公司。富時羅素在12月4日公布，將8家中資股剔出指數外，當中涉及3家H股，包括中鐵建（1186）、中車（1766）和中交建（1800），12月21日開市前隨季檢結果生效剔除，但就未有剔除中移動、中海油。

另一指數公司標普道瓊斯指數，日前亦宣布把21間中資企業從其股票和債券指數中剔除。納斯達克指數則將從指數組合中，剔走中芯等4間中企，同樣於12月21日生效。市場擔心，擁有龐大資金追蹤的MSCI明晟如作出類似行動，名單上的中資股可能又要面對一重沽壓。

截至上周五(12月11日)數據。

統計受制裁的中資企業，不乏高息之選，包括3間中資電訊股，以中移動收逾7厘息最吸引；以及4間基建股中，以中國建築（3311）收7厘息最多。

股息率最高的是中海油，隨著股價由上月高位9.68元，急挫至上周五才見反彈，收報6.95元，令股息率高企逾9厘。

植耀輝：明知有沽壓仲要撈？

耀才證券研究部總監植耀輝表示，隨著美國禁止投資者持有上述中資股，及指數公司把這些中企剔出指數，這些公司的股價將持續受壓，當中不少已經創出52周新低，呈不斷向下尋底的走勢。

面對重重沽壓，他直言，不建議現在買入這些中資公司，「MSCI未剔除這些中資股，但並非不會剔除，明知之後（機構）仲有機會沽貨減持，估計有風險時，點解要撈貨呢？」

對於統計得出最高息的兩家藍籌中資股—中海油和中移動，植耀輝指，從股息率看是頗吸引，但仍要看公司基本面和盈利能力，如中移動未來5G發展或要面對政策風險，中海油長遠則受累油價前景，目前股息率高只是因股價下跌所致。他說，即使拜登上場，中美關係亦難有改善，亦不認為他會推翻特朗普的行政命令。