【NBA】莫利稱不後悔發表涉港言論　指家人曾受威脅

美國NBA火箭隊前經理莫利（Daryl Morey）2019年10月在Twitter發表涉港言論後，遭到內地網民抵制，也影響NBA在中國的營銷。 莫利近日接受傳媒訪問時表示，此事發生後，他曾擔心家人安危，也曾認為自己的職業生涯已結束，但他並不後悔。

當地時間12月24日，莫利接受美國娛樂與體育節目電視網（ESPN）採訪時指出，「在過去的12個月裏，我曾有過這樣的時刻：我覺得我可能再也不會在NBA工作了——為了我願意為之付出代價的原因。」

莫利的涉港言論令NBA在中國的營銷陷入危機。（VCG）

2019年10月，莫利在Twitter上發布香港示威者的言論，稱「為自由而戰，和香港站在一起」（Fight for freedom, Stand with Hongkong），引發內地網民不滿和憤怒，即使很快刪除帖文，也無法平息風波。

隨後，NBA總裁施華（Adam Silver）承認該事件已經對NBA造成了明顯的經濟影響，但他同時聲稱，雖然不為莫利Twitter內容背書，但支持莫利的言論自由。施華還於2019年10月8日再度發表聲明稱，「平等、尊重、言論自由的價值觀長久以來定義了NBA，也會繼續如此。作為一個以美國為基礎的全球性籃球聯賽，傳遞這樣的價值觀是我們最大的貢獻之一。 」

在日前的採訪中，莫利被問及是否後悔發表上述涉港言論。他回答稱，自己的做法令他感到非常舒適。雖然他一度嚴重擔心妻子和兩個孩子的安全，但幸運的是，他得到不同人的協助，獲得如何處理事情的建議，「我希望我們已經能夠得到某種程度的安全」。

對於此事，中國外交部曾表示，體育交流一直為增進中美友好、推進兩國關係發展發揮積極作用。與此同時，無論在中國，在美國，還是在世界其他地方，交流合作的一個重要前提就是相互尊重。

2020年10月15日，莫利從火箭隊離職。他表示，為了陪伴家人而選擇自願辭職。中國央視體育頻道發言人回應指，「任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價。希望莫利先生一路走好。」莫利隨後與另一支NBA球隊76人隊達成了一份5年期合同，並且成為該隊的籃球事務總裁。