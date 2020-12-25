印度取消中印合資企業列車競標資格　印媒：為保項目落入印企手中

中印關係緊張之際，據印媒周三（23日）報道，印度鐵路公司以技術原因為由，取消了中國中車永濟電機有限公司與印度先鋒貿易公司，合資組建的中車先鋒（印度）電氣有限公司競標生產44輛高速列車的資格。 報道指，目前僅剩兩間印度公司尚在就該項目競標，而印方早就希望項目落入印度公司手中。

於2016年投產的中車先鋒（印度）電氣有限公司，由中車永濟電機公司持股51%、印度先鋒公司持股49%。其是中國在印度投資的第一個軌道交通牽引設備製造企業，除了生產和維修鐵路電機，還可為印度石油鑽井、風力發電、礦山裝備提供整套電傳動系統。

中車先鋒（印度）電氣有限公司是中國在印度投資的第一個軌道交通牽引設備製造企業。（網上圖片）

而今次招標是印度政府提出「自力更生」口號以來規模最大的一次，總標的約180億盧比（約19億港元）。目前，只有兩家印度企業繼續競標該項目，其中Medha Servo Drives公司過往曾憑最低的報價競得此類列車的競標。雖然據稱中印合資企業是因技術原因被排除競標，不過印度《金融快報》認為這與印度對在印中國實體的壓制是同步的。

據《印度時報》報道，該項目去年已啟動招標，惟印度方面今年8月以「要約細節洩露」為由取消招標，當時中車先鋒（印度）電氣有限公司已是唯一的外國競標者。至今年9月，該項目重新開始競標，將競標者的「本土化成分」指標要求從50%提升到了75%，強調只有在印度註冊的公司才能參與，同時系統會自動篩選掉一半報價偏高的競標者，只有報價最低的才可拿下這批訂單。

印度最大的通訊社印度報業托拉斯引述知情人士指出，印度鐵道部一發現中國合資企業是該項目的領跑者便把項目取消，當局希望該項目最後能落入印度公司手中。《印度斯坦時報》更指出，印度貿易商聯合會（CAIT）曾明確反對中印合資公司參與競標，並致函予鐵道部部長Piyush Goyal促其在招標中排除該公司。

（觀察者網）