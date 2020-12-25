【大連疫情】10天內累計39人染疫　部分街道封閉管控祭「禁足令」

遼寧大連的新冠肺炎疫情反彈，12月15日以來，大連市累計報告19宗確診病例，另有20宗本地無症狀感染者。國家衛健委已於12月22日派出工作組赴大連指導協助疫情調查處置工作。 大連政府12月24日下達命令，即日起對該市5個街道實施封閉管控，5個街道轄區內的社區以居民屋苑為單位，嚴格落實居民居家隔離要求，嚴禁居民走出家門。

12月23日，遼寧大連市民進行核酸檢測。（中新社）

上述命令由大連金普新區統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作指揮部發出，5個街道分別是金州主城區先進、光中、站前、友誼、擁政街道。5個街道與5個街道外相鄰街道的隔離必須堅決做到人員和車輛「裏不出、外不進」。

金普新區指揮部要求，商務局牽頭會同新區相關部門和單位，選定有資質的企業採取「線上下單+線下提貨」和「定品、定量、定時、定點」方式，在嚴格規範做好個人防護的前提下，提供生活必需品等物資供給保障；5個街道負責組織社區、物業工作人員和志願者等，通過專人包保的方式，為轄區內居民提供生活必要品送貨上門服務。

此外，指揮部要求新區紀工委要對5個街道封閉管控責任落實情況進行監督檢查，發現問題要堅決嚴肅追究相關人員責任。

據悉，大連自12月22日起已展開全員核酸檢測，為期三日，當局呼籲市民、企事業單位主動接受採樣和篩查，做到應檢盡檢、不漏一戶、不落一人。截至12月24日12時，全市核酸採樣343.9萬，檢測137萬。除金普新區封閉管控區外，其他地區檢測出的結果均為陰性。

當局又於12月25日發出核酸檢測採樣補檢查漏工作的通告，要求中山區、西崗區、沙河口區、甘井子區、高新區、金普新區還未進行核酸檢測採樣的市民務必于當日中午12:00前就近到採樣點進行核酸檢測採樣，拒不進行核酸採樣並造成疫情擴散，將被追究法律責任。

（綜合報道）