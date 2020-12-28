中國遙感三十三號衛星升空成功　曾因故發射失利

2020年即將結束之際，中國再發射遙感系列衛星。12月27日23時44分，長征四號丙運載火箭在中國酒泉衛星發射中心點火起飛，成功將遙感三十三號衛星及微納技術試驗衛星送入預定軌道。至此，中國2020年航天發射任務全部收官。

此次發射的兩顆衛星均由中國航天科技集團八院研製，主要用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產及防災減災等領域。微納技術試驗衛星以火箭支撐艙側壁搭載方式發射。

2019年5月23日，中國曾在太原衛星發射中心用長征四號丙運載火箭發射遙感三十三號衛星，但此次衛星發射失利。

長征四號丙火箭也由中國航天科技集團八院研製，為常温液體三級運載火箭，具備發射多種類型、不同軌道要求衛星的能力，可執行一箭多星發射，其700公里太陽同步軌道運載能力可達3噸。

這次任務是長征系列運載火箭的第357次飛行。

2020年，中國航天發射任務呈現重大任務重、發射密度高的特點，共進行了39次航天發射任務，失敗4次，成功35次。其中，北斗導航、探月三期、高分專項等任務收官，火星探測任務實施，長征五號B、長征八號運載火箭完成首飛。

對於北斗導航系統，日本《日經亞洲評論》曾發文指，北斗導航系統對其中有165個國家的首都的觀測頻率都要高於美國的全球定位系統（GPS）。

+ 11 + 11 + 11

而中國首次火星探測任務亦備受外界關注。中國「天問一號」火星探測器於2020年7月23日由長征五號遙四運載火箭從海南文昌航天發射場發射升空，截至12月14日21時，「天問一號」探測器已在軌飛行144天，飛行里程約3.6億千米，距離地球超過1億千米，距離火星約1,200萬千米，飛行狀態良好。

此外，中國長征八號運載火箭於12月22日搭載5顆衛星首飛成功，其填補了中國太陽同步軌道3噸至4.5噸運載能力空白，將與長征五號、長征六號、長征七號等構成運載能力大、中、小布局合理的新一代運載火箭型譜。