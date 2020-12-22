長征八號火箭首飛成功　5顆衛星進入預定軌道

中國長征八號運載火箭於周二（22日）中午搭載5顆衛星首飛成功，其填補了中國太陽同步軌道3噸至4.5噸運載能力空白，對中國加速推進運載火箭升級換代具有重要意義。

據中國國家航天局12月22日消息，當日112時37分，中國自主研製的新型中型運載火箭長征八號首次飛行試驗，在中國文昌航天發射場成功實施，火箭飛行正常。

另外，其首飛搭載的5顆試驗性衛星（新技術驗證七號、海絲一號、元光號、天啟星座零八星、智星一號A星）準確進入預定軌道，相關衛星載荷將對微波成像等技術進行在軌驗證，開展空間科學以及遙感、通信技術試驗與應用。

長征八號是一型兩級液體捆綁式運載火箭。全箭總長50.3米，芯一級直徑3.35米，二級直徑3米，火箭起飛質量約356噸，最大可以將5噸的有效載荷送入700公里太陽同步軌道。

長征八號火箭項目負責人宋徵宇曾介紹稱，長征八號是為滿足商業航天發展需要研發的新型中型運載火箭，該型火箭主要用於填補中國太陽同步軌道3噸至4.5噸運載能力的空白，併兼顧近地軌道和地球同步轉移軌道發射能力，具有發射成本適中、發射周期更短、適應多個航天發射場條件的特點。

此前12月16日，承載着長征八號火箭的活動發射平台，就已轉運至發射區。12月20日，長征八號火箭因天氣原因推遲發射。

對於長征八號首飛，外界指有三大看點。首先，長征八號運載火箭以液氫、液氧為推進劑，燃燒後生成的是水，真正實現了無毒無污染零排放，是一支環保「綠色」火箭。

其次，運載能力適應太陽同步軌道。長征八號運載火箭的700公里太陽同步軌道運載能力可達4.5噸，進一步完善中國運載火箭型譜，滿足航天后續發射任務的需求。

第三，首款國家立項的面向商業市場的運載火箭。長征八號具有低成本的特點，實現了可重複使用，更是實現低成本的重要途徑，幫助中方在商業航天發射市場佔據了一塊重要的陣地。