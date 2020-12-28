美國學者福山：西方已與中國展開長期鬥爭　但西方未必會輸

美國著名學者福山（Francis Fukuyama）是《歷史的終結》一書的作者，他在這本非常著名的書中曾認為，隨着冷戰的結束，全球民主化浪潮之後，「自由民主」和資本主義將成為主流，是謂「資本陣營」的勝利。但這種觀點隨着中國的不斷崛起，而遭受到質疑。 福山近日接受法國《費加羅報》（Le Figaro）採訪，針對中國崛起以及疫情造成世界重心逐漸轉移到亞洲（尤其是中國）的趨勢，是否意味着西方的必然衰落，他指出，西方民主國家和中國的長期鬥爭已然開始，但西方未必會輸。

指抗疫表現無關民主與否

對於2020年世界受到新冠肺炎疫情影響而異常艱難的情況，福山認為，這次疫情帶來的主要教訓是，一些國家比另外一些更有效地抵抗了病毒，國與國之間的巨大差異展露無遺。雖然有人認為，差異的原因是威權政體能夠更好地管治，尤以中美間對抗疫情過程的巨大反差最為明顯，但福山指出，韓國、日本和台灣等民主政體在對抗疫情上表現得也不錯，歐洲各國的抗疫措施也有分歧，所以該問題與民主與否沒有關聯。

▼ 圖輯｜美國新冠肺炎疫情仍然十分嚴峻（按圖放大）

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福山認為，更重要的因素是國家應對健康緊急狀況的能力，東亞國家的技術官僚具有悠久而強大的傳統，能夠在沒有過多政治干預的情況下工作，在這次疫情中發揮了作用。另一個因素是社會信任，在美國，民眾不夠信任政府，不聽信當局的建議。第三個重要因素則是領導人的能力，像巴西的博爾索納羅（Jair Bolsonaro）或美國的特朗普（Donald Trump）這樣的民粹主義總統，在抗疫措施上迎合民眾喜好，帶來非常糟糕的結果。

至於新冠肺炎是否正在加速西方的衰落，2020年是否標誌着「美國世紀」的終結，或如俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）所說的「後西方世界」的開始？2021年將成為「亞洲世紀」開端嗎？

福山的回答是，這次流行病將加速世界經濟重心向東亞的轉移，這不僅僅只與中國有關，所有其他亞洲國家都非常有效地應對了這場危機。但是，他認為目前沒有足夠的具體信息來了解中國真正的復蘇情況，特別是有很多關於失業率的報道，據說這比政府準備承認的要高得多。

▼ 福山認為，中國等東亞地區民眾更加信任政府，是抗疫成功的一大因素

他指出，毫無疑問，中國對西方來說是比蘇聯更大的挑戰，但中國這些明顯的優勢可能不會持久，因為中國自身可能面臨許多挑戰，包括大規模失業和重大經濟挫折。

拜登將團結盟友力抗中國

對於中國人會不會利用西方的分裂並強加給西方一種統治形式？福山認為，中國政府將在自己的國家這樣做，但是他們是否能夠將這種控制權傳播到外部仍然是一個大問題。

福山表示，特朗普對中國實行的部分政策是正確的，其反對華為和中國在這些關鍵數字基礎設施上的投資是正確的，但錯在沒有組建一個更強大的西方聯盟反對北京。特朗普與民主盟友的鬥爭，削弱了他阻止中國滲透的努力，而拜登將扭轉這一局面，在盟友之間建立更大的團結，並阻止中國的進步。「但這將是一場漫長的鬥爭。我不確定我們是否一定會是輸家。」

（費加羅報／法廣）