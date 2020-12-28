美駐華使館頻轉發涉疆推文　外交部：散布虛假信息強烈譴責

連日來，美國駐華使館多次轉發美國國務院Twitter批評中國治疆政策的文章，稱超過100萬維吾爾族穆斯林被關進「拘留營」。中國外交部發言人趙立堅周一（28日）回應稱，美國外交部門在少數反華政客的主導下，一再散布涉疆虛假信息，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

趙立堅表示，美國個別反華政客炮製的涉疆虛假信息是「世紀謊言」。新疆維吾爾自治區政府上周在北京舉行涉疆問題新聞發布會，約20家外國主流媒體參加，期間介紹了新疆的真實情況。

新疆形勢錯綜複雜，因此中國政府採取不同方式對當地進行維穩。（Reuters）

他指出，當前新疆民眾都過上安居樂業的生活。相比之下，美國司法、執法系統存在系統性種族歧視和暴力執法。民調數據顯示，75%的美國穆斯林認為美國社會對穆斯林有嚴重歧視。疫情發生以來，根據美國官方公布的數字，僅佛羅里達一個州就有超過100萬人正在排隊申請失業救濟金，認為數字是不會撒謊。

趙立堅稱，美國駐華使領館應該履行促進中美關係和兩國人民友好的職責，而不是散布虛假信息，攻擊和詆毀中國。據統計，12月以來，美駐華使領館共發布污衊抹黑中國的虛假信息超過60條，包括無端攻擊中國共產黨和中國政治制度的文章，引發中國民眾反感和憤慨。

趙立堅強調，美國政府應該好好反思，停止傳播政治病毒，停止借涉疆問題干涉中國內政，把精力用在解決自身問題上，切實保護美國人民的生命，維護包括少數族裔在內的美國人民的人權。

美國駐華使館於上周五（25日）、上周六（26日），一連2日轉發美國國務院之前的Twitter文章，包括「自2017年已有100多萬人失蹤並被關入中國共產黨在新疆的『拘留營』，許多家庭不知道至親的死活」的信息，並附上「中國共產黨在新疆踐踏人權」網頁鏈接。