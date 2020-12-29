浙江省委常委會議 ：部署強化反壟斷及防止資本無序擴張等工作

總部設在浙江杭州的中國電商巨頭阿里巴巴近日因涉嫌壟斷行為被立案調查。浙江省委常委會28日（周一）召開會議，研究部署該省對強化反壟斷和防止資本無序擴張的相關工作。 會議指出，強化反壟斷和防止資本無序擴張，是中央作出的重大決策部署，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求，也是浙江省自身高質量發展、特別是平台經濟健康發展的現實需要。

中國市場監管總局近日對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。（中新社）

會議指出，浙江平台經濟、線上經濟和金融科技比較發達，因此省政府既要在這些重要領域展示經濟的創新力和活力，同時也要在監管上率先探路、走在前列。要更好地扛起推動平台經濟、線上經濟健康發展，維護良好的互聯網經濟生態體系的責任擔當，鞏固平台經濟、線上經濟和互聯網金融、金融科技的領先優勢。

會議強調，要扛起責任，主動作為，在整體推進公平競爭、監管創新和推動企業競爭力提升上走在前列。要高度關注平台經濟和金融領域出現的新情況新問題，不斷提昇平台經濟和金融的監管能力，著力樹立公平競爭的導向，大力營造公平競爭的環境。對其他領域存在的壟斷和資本無序擴張問題也要加強監管、保障健康發展。

會議指出，強化反壟斷和防止資本無序擴張，是為了更好地規範和發展平台經濟和互聯網金融，推動平台經濟和互聯網金融發展迎來新機遇、進入新階段。要抓住機遇、順勢而為，以更大力度、更實舉措、更準政策，在建設全球數字變革高地上取得新突破，在探索數字化基礎制度和標準規範上提供浙江實踐，在打造平台經濟、互聯網金融高質量發展的最優環境上出硬招實招，在著力提升金融監管能力、推動金融科技創新上積極作為，推動平台經濟和互聯網金融規範發展、創新發展、有序發展、健康發展。

（綜合報道）