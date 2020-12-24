阿里回應涉壟斷被調查：公司業務一切正常　會積極配合監管部門

螞蟻集團上市觸礁後，阿里巴巴續成內地新監管調查對象。12月24日官媒發布消息稱，中國市場監管總局近日根據舉報，依法對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。 阿里巴巴集團同日發布公告回應稱，集團已接到國家市場監管總局通知，依法對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查，集團將積極配合監管部門調查，目前公司業務一切正常。

12月14日，阿里巴巴和騰訊旗下的閲文集團因違反《反壟斷法》被監管部門分別罰款50萬元人民幣。（REUTERS）

全國人大常委會列出不正當競爭「負面典型」

據悉，全國人大常委會今年檢查了反不正當競爭法的實施情況，形成的執法檢查報告列舉出了新形勢下的一些不正當競爭「負面典型」。其中包括，有的平台利用優勢地位和商家對其的依賴性，採取不正當手段強迫經營者在平台間「二選一」。

這份報告於12月23日提請十三屆全國人大常委會審議。報告指出，當前購物、外賣、社交、酒店旅遊、音樂等商品和服務網絡平台發展迅速，市場集中度日益提高，有的平台利用優勢地位和商家對其的依賴性，採取不正當手段強迫中小商家在平台間「二選一」，如果發現商家在其他平台繼續銷售即對商家進行懲處甚至直接下線其所有在售商品。部分商家被迫「二選一」而壓減產能、裁減員工，導致線上不正當競爭影響向線下傳導。

報告特別提到外賣平台、速遞行業和社區團購。報告稱有的外賣平台隨著商家對其依賴度的提高而向其收取更高比例的傭金，商家經營壓力不斷增大，經常是賠本賺吆喝，部分難以承受壓力的商戶要麼離開平台，要麼壓降商品質量，最終損害消費者的權益。

而快遞行業惡性低價競爭搶奪市場愈演愈烈，頭部企業通過規模優勢不斷壓價競爭，中間層商戶則被迫降低快遞員派送費來跟隨降價，有些中小快遞商戶倒閉，對快遞員隊伍的穩定性也帶來衝擊，對市場競爭秩序產生不利影響。此外，報告指大型網絡平台佈局社區團購，重現「燒錢補貼」「跑馬圈地」的場景。

中國科網公司此前搶佔社群團購市場被普遍認為會「砸了小商販的飯碗」，引發輿論批評。 （視覺中國）

報告建議嚴懲強制「二選一」行為

對此，報告給出相關對策建議，提出認真研究解決互聯網平台強制經營者「二選一」問題。建議認真研究平台的特性，有針對性地加強監管。依法對互聯網平台公司，特別是業內具有優勢支配地位的平台在日常運營、制度規範方面依法加強監管，對違規經營者進行教育引導、適時約談，對強制「二選一」等破壞公平競爭、擾亂市場秩序的違法行為依法嚴懲，形成有力震懾。

報告同時建議司法機關加快發布一批遏制互聯網平台惡性競爭的典型案例，為打擊平台強制「二選一」等互聯網不正當競爭行為提供指引。