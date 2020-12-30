中疾控中心主任高福：西方mRNA疫苗打在健康人身上恐有安全問題

中國新冠肺炎（COVID-19）疫情最新情況公布，同時中國疾控中心主任高福透露疫苗研發進展。他還指出，西方主要研發的mRNA（信使核糖核酸）疫苗存在安全問題。

據官方新華社12月29日報道，高福表示，中國研發疫苗的5條路線，有滅活疫苗、流感病毒作為載體的弱毒疫苗、腺病毒疫苗、mRNA疫苗、蛋白亞單位疫苗。現在走得最快的3種滅活疫苗都已經三期臨床接近尾聲，相信在不久的將來就會聽到它的結果，「據我掌握的情況應該還是很好的」。

疫情爆發以來，中國加快推進新冠肺炎疫苗研發速度。（AP）

他說，西方走的mRNA疫苗路線，這個疫苗是為癌症病人研究的疫苗，用於治療癌症的，給病人用和給健康人用是不一樣的。「我不說它未來到底會不會有副作用，但至少沒有排除，因為人類將是第一次把mRNA疫苗打在健康人身上，所以背後還有一個安全問題」。

高福並稱，作為一個專業人員，一定要分析好壞，這是一個科學的態度。「就目前來講，滅活疫苗當時佈局是很好的，而且我們也走得很快，在一些地方反饋的消息來看效果也很好」。

他同時強調，現在不是比疫苗誰快誰慢、誰好誰壞，現在是和病毒比，看誰能把病毒擋住，「我們的競爭對手是病毒，不是歐洲、美國還是哪個國家，也不是公司之間的競爭，人類要聯合起來」。

高福最後說，他還是想提醒大家，要對中國的疫苗有信心，要對中國的科學家有信心，要對中國從事公共衛生事業的人員有信心。

連日來，中國多地遭遇新一輪疫情襲擊。據國家衛健委最新消息，截至12月29日24時，中國31省和新疆新疆生產建設兵團報吿新增確診病例24例，其中境外輸入病例17例（上海7例，天津3例，內蒙古2例，福建2例，浙江1例，山東1例，廣東1例），本土病例7例（遼寧5例，北京1例，黑龍江1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

而此前一天，上海、四川、天津、內蒙古、福建、河南、廣東均有境外輸入病例。當前，中國各地均積極防控疫情，疫苗研發進展也備受關注。