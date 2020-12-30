國台辦回應美涉台法案　斥民進黨企圖「倚美謀獨」註定失敗

12月30日，國台辦發言人朱鳳蓮在回應美國總統特朗普（Donald Trump）簽署了一份涉台法案時指出，民進黨當局甘當棋子、企圖「倚美謀獨」，註定失敗。

特朗普簽署了一項涉台法案，中國國台辦發聲警吿台獨。（Reuters）

在國台辦12月30日舉行的例行新聞發布會上，有記者就特朗普最近簽署了一份包含涉台內容的「2021財年綜合撥款法案」進行提問。

朱鳳蓮回應說，台灣問題是中國內政，美國無權干涉。中國堅決反對美方通過包含涉台內容的法案。她強調，民進黨當局甘當棋子、企圖「倚美謀獨」，註定失敗。

稍早前傳聞特朗普拒簽的新財年撥款法案，已經白宮允可，因此成為正式法律。這份法案引發中國高度關注之處在於，兩份涉華法案也獲得「捆綁」通過。它們分別是《台灣保證法》和《西藏政策與支持法案》。

在《台灣保證法》中，對台軍售政策方面，自「八一七公報」以來突破性地表述了「常態化對台軍售」，並使美對台軍售從防衛型向攻防兼備發展提供了法律依據，使協助台灣強化自我防衛能力「公開化」；在支持台灣國際參與方面，強調了台灣「有意義」地參與包括聯合國、世界衛生組織及其他「適當的國際組織」在內的只有主權國家才能參與的國際組織；在鼓勵官方往來方面，對國務院及其主官落實《台灣旅行法》加強美台官方交往條款，提出了強制性的要求。

12月29日，中國全國人大外事委員會就美國「2021財年綜合撥款法案」成法發表聲明指出，美方不顧中方多次嚴正交涉，固守冷戰思維、零和博弈理念和對華意識形態偏見，在該法案中塞入涉藏、涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，有關內容和條款嚴重損害中國國家利益，是對中國內政的粗暴干涉。

聲明強調，該法案有關條款為「台獨」分子撐腰張目，大肆詆毀中方依法維護香港、新疆繁榮穩定採取的政策措施。美方借有關問題遏制中國發展、破壞中國國家安全和社會穩定的圖謀不可能得逞。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

聲明敦促美方立即停止借有關問題干涉中國內政，不得實施法案中的涉華消極內容和條款。