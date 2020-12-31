大灣區文旅發展規劃出台　指2035年全面建成國際一流灣區

據中新社報道，近日，文化和旅遊部、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室、廣東省人民政府聯合印發《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》指出，到2025年，人文灣區與休閒灣區建設初見成效；到2035年，全面建成宜居宜業宜遊的國際一流灣區。

《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》指出，到2025年，人文灣區與休閒灣區建設初見成效。（資料圖片）

這份《規劃》提出，聯合實施重要文化遺產保護傳承專項計劃，建立粵港澳大灣區文化遺產數字信息共享平台，共同推進海上絲綢之路保護和聯合申遺工作。建設和統籌用好粵港澳大灣區歷史文化街區、名鎮名村、名人故居、會館商號等展示空間及非遺傳承體驗設施。支持粵港澳大灣區城市建設一批開放歷史、華僑華人、動漫、陶瓷、地質等特色博物館。

《規劃》顯示，建設貫通潮州到湛江並連接港澳的濱海景觀公路。（資料圖片）

《規劃》顯示，加強國家藝術基金對粵港澳大灣區文藝繁榮發展的支持，允許符合條件的港澳藝術機構和藝術工作者直接申報國家藝術基金資助項目。同時，支持香港西九文化區文化設施建設，加強與內地文化交流和項目推廣。支持香港故宮文化博物館、澳門故宮文化遺產保護傳承中心建設，支持澳門博物館與國家博物館合作。

《規劃》又提出，在廣東建立綜合性大型演藝機構後勤服務基地，為港澳演藝行業提供設備存放基地、高新技術支持與全面後勤服務，便利港澳藝術院團在粵港澳大灣區內跨境演出。建設貫通潮州到湛江並連接港澳的濱海景觀公路。探索試行核發三地通行自駕旅遊營運車牌，有序發展粵港澳大灣區出入境自駕遊。

《規劃》將研究探索內地郵輪旅客以過境方式赴港參與全部郵輪航程。（資料圖片）

《規劃》稱，探索開通香港—深圳—惠州—汕尾海上旅遊航線。逐步簡化及放寬內地郵輪旅客的證件安排，研究探索內地郵輪旅客以過境方式赴港參與全部郵輪航程。

《規劃》還提到，聯合制定頒布粵港澳大灣區優質文化和旅遊產品認證標準與安全服務標準；建設粵港澳大灣區全球旅遊推廣平台。

（中新社）