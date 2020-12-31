大灣區產業升級　成港專業人士新藍海　林健鋒︰發展空間大很多！

講起香港四大經濟支柱，專業及工商業支援服務業相對「不起眼」，但其涵蓋法律、會計、核數，以至建築及工程等多個範疇，據政府統計處數據，合共僱用55.1萬人，佔本港GDP約12%。本港經濟遇瓶頸說了許多年，雖然不少專業人士仍「搵到食」，但行業增長空間未必如昔，港府近年力倡港人北上發展，特別是大灣區各城市，它們是否新的「藍海」？

專業及工商業支援服務業佔香港GDP近12%。（香港01製圖）

陸港兩地經濟逐漸融合，港人北上發展時有聽聞，官方近年也加碼推出相關措施，例如去年11月內地與香港簽署協議，修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉 （CEPA）服務貿易協議》，進一步降低香港企業和專業人士進入內地市場的門檻，包括金融、法律、建築及相關工程等服務領域，並讓更多香港專業人士可在內地取得執業資格。到了今年11月，特首於《施政報告》中再提及，與廣東省及深圳市領導會面後，雙方同意要大力推進跨境基礎設施建設及通關便利化、共建國際科技創新中心、現代服務業合作、教育、人才培訓和青年交流等工作。

事實上，大灣區成為近年「熱詞」，由工商界到專業人士都思考如何北上淘金。香港總商會立法會代表林健鋒可謂到大灣區發展的先鋒，早於1979年已到東莞投資辦玩具廠，成為第一批「吃螃蟹」的港商。他接受《香港01》專訪，回想自己在上世紀八十年代與內地公司談內銷合約，到最終簽約當天，堆疊的文件高到看不見對面，「簽了三、四百份合同（文件），其實是（同）一份合同，但要簽去派發予不同部門。」他笑言，「簽到手都麻痹」，自己聘用香港的會計師、律師，內地一方則用內地的會計師及律師，但整體專業人才仍然缺乏。

時移世易，大灣區的建設目標已由「世界工廠」變成「具有全球影響力的國際科技創新中心」，聚焦金融、科技等高增值行業。去年出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》便提到，把大灣區建成「全球科技創新高地和新興產業重要策源地」，傳統產業加快轉型升級，新興產業和製造業核心競爭力不斷提升，數字經濟迅速增長，金融等現代服務業加快發展。

倡灣區單一通行證 由金融帶動

在林健鋒眼中，當年港商開廠的落腳地，已變成專業人士北上的藍海。他指出，宏觀而言，未來內地發展集中於三個地區─粵港澳大灣區、長江三角洲、京津冀，其中大灣區發展最快，香港作為區內的國際金融中心及人才庫，有條件幫助推動整個區的發展。以本港最擅長的金融業為例，林健鋒所屬的政黨經民聯早前提出，參考歐盟「單一通行證」制度，設立由三地政府組成的大灣區金融事務委員會及「單一通行證」管理機構，並制定章程，以簡化跨境業務重新申請各類牌照的複雜流程。他認為，大灣區發展最重要是「錢通」，「單一通行證」制度一旦落實，金融機構能在區內城市自由做生意，包括證券、保險等，當中涉及的法律、會計事項，都會利好相關專業界別人士。「國內一個地區三個制度，我不期望所有項目立刻打通，但起碼有一部份慢慢來。」

林健鋒認為，內地雖有大量精通英語的專業人才，但企業仍需香港的專業人員，因看中港人思維與世界接軌，「香港律師又好，測量師又好，在全世界許多分公司工作，較具國際視野，這是香港的優勢。」話雖如此，本港早於2003年已簽署CEPA，對香港擴大服務貿易市場准入，涉及行業包括會計、管理諮詢、會展、建築及房地產等，但至今反應一般，更有北上執業門檻高、內地薪酬差、文化差異大等批評。面對此現象，該如何解決？林健鋒認為年輕專業人士應先開放胸懷，放下成見：「到內地發展就不要想太多其他事，過去幾年，好多（社會討論）說上去會被『拐帶』、『送中』，什麼私隱都沒有，我們北上了那麼多年，覺得上面好開放，透明度高。」

他分享一次率大學生團考察內地港資工廠並與官員交流的經驗，學生都很開心，「他們發現，對內地許多情況都不清楚，就來問我，甚至談論《基本法》。大灣區有很多機會，你一定要去睇睇，親身了解。」

CEPA《修訂協議》中有關服務業的部份開放措施。（香港01製圖）

青年人生路不熟 需要有指引

除了心態，實質措施亦不可少。專業及工商業支援服務業涉及多個行業，當中的專業服務便包括法律服務、會計服務、核數服務、建築及工程、技術測試及分析、科研及發展、管理及顧問活動、資訊科技相關服務、廣告、專門設計等，就業人口涉22.77萬。各行各業普遍面對一個同樣問題─人生路不熟。林健鋒直言，需要政府協助他們找到「盲公竹」，他建議設立大灣區專業服務中心，為有意到大灣區甚至內地其他地方發展的人提供法律諮詢、會計、測量、環保、仲裁等服務，內地政府及香港政府同在中心設辦公室，提供協助。

他續稱，許多界別的專業人士已看準機會北上，但仍受制於資格未能互認。「你看看現時內地的大廈，很多都聘用世界頂尖建築師，但他們在內地也要配合當地的專業人才，因為他們不能簽則。其實專業界人士已看準機會北上了⋯⋯我們向內地爭取互認好多年了，但如何做到我們的倡議，如大灣區一證通行，就有很多事項要坐下來慢慢討論。」

以法律行業為例，身兼全國政協委員的律師黃英豪向《香港01》表示，香港律師若要在內地執業，就要參加國家統一法律職業資格考試，即使是內地讀法律專業畢業的學生，平均的通過率也僅約14%，港人報考就更難，「以去年為例，香港考區共有526人報名，其中15人及格，通過率僅2.8%」。香港和內地份屬不同法律體系，故他認為兩地法律從業員直接互認的可能性不大，但也應有認證的程序，「只是這個程序不能搞得太複雜」。

黃英豪補充，香港法律服務競爭激烈，幾乎所有普通法地區的律師都可來港執業，加上每年有大批畢業生，市場已飽和。但隨着內地經濟的發展和雙循環格局形成，不少內地大企業都考慮聘請從香港到內地發展的律師，或聘請香港的律師事務所擔任法律顧問，以協助提升內地員工的法律素養及依法合規辦事的精神、了解海外環境及滿足業務需要。他期望，內地司法部近月公布明年1月首次舉行粵港澳大灣區律師執業考試，能為北上執業認證問題打開缺口。

不擔心競爭︰能者居之

毋庸置疑，相關政策正在拆牆鬆綁，林健鋒預期，內地經濟持續發展，北上專業人士的發展空間巨大，即使初期薪酬或較香港低，「但他們也應想想，在內地屋租平香港好多，飲食亦是，發展空間亦大很多。我有公司在內地經營，亦都認識一些港人，做了不久被大公司挖角，有些港人北上於會計事務所任職，最終做到大公司的CFO （首席財務官），你要如此想才行。」

陸港經濟互聯互通，人才交流加深，社會不時有輿論擔憂內地人才競爭，搶港人飯碗。資料顯示，2017至2019年，入境處就「輸入內地人才計劃」共批准4.02萬宗簽證個案。但林健鋒明言不擔心競爭，「最叻的人上到高層位置，才是最好的競爭，這些位置不一定要香港人擔任，以前在香港做到最高的位置，全部都是外國人，現在則是能者居之。」

與此同時，本地政局不穩，社會亦關注專業人士移民離港情況，去年警方接獲33,252宗俗稱「良民證」的無犯罪記錄證明書申請，按年急增41%。林健鋒則認為，香港人才若移民很可惜，但也有人不斷觀望着大灣區發展機會而希望來香港。他認為，專業人士毋須固執地只留在香港發展事業，「如果做井底之蛙，今日你仍搵到食，但你想像一下哪裏發展空間大？起碼即使不在大灣區發展，你都要知他人正做什麼！」

上文刊登於第246期《香港01》周報（2020年12月28日）《大灣區產業升級 成港專業人士新藍海 林健鋒︰發展空間大很多！》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

246期《香港01》周報精選內容：

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