【新冠肺炎】上海現1宗台灣輸入病例　台指揮中心：等待陸方資料

據上海市衛健委消息，當地周三（30日）報告6宗新冠肺炎境外輸入確診病例，其中1宗來自台灣，為台灣籍。台灣中央流行疫情指揮中心周四（31日）召開記者會，發言人莊人祥表示已就病例聯絡陸方。

該病例已是台灣輸出至大陸的第5宗確診病例，對此莊人祥表示，已就事件詢問陸方，對方回應指會盡速確認並提供相關資料，目前尚無進一步消息。

上海增1宗來自台灣的境外輸入病例。圖為上海防疫人員早前為一小區全體居民進行核酸檢測。（中新社）

另外周四正值跨年日，多個縣市已宣布跨年活動改線上，惟台北市決定如常舉行。對此莊人祥稱早在12月22日已提出跨年晚會五大防疫措施，是否舉辦就看各縣市能否做到如消毒、實名制、不得販售食品、確保戴口罩，禁止飲食等要求，由各縣市政府自己決定。

他進一步表示，近兩日接連公布此前在英國出現的變種病毒株個案，雖然個案均未走入社區，對社區風險低，但當局將從元旦起限縮外國人到台，並調整居家檢疫管理強度，冀透過邊境防疫保護社區。指揮中心指揮官陳時中周三宣布，元旦起禁止無居留證外籍人士入境台灣，觀察期為1個月，但台灣民眾的外籍、陸港澳籍配偶、未成年子女及經專案許可者不受此限。

（聯合報）