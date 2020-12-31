新冠肺炎｜北京順義發生局部聚集疫情　官員防控不力被問責處分

新冠肺炎疫情持續，北京兩周內新增十多宗本地確診個案，順義區更發生局部聚集性疫情。北京市政府新聞辦周四（31日）召開疫情防控第197場例行新聞發布會，公布對防控不力的官員問責，其中建議對金馬工業園管委會負責人李輝予以免職。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組監督組辦公室主任肖颯通報，北京市紀委市監委周一（28日）成立調查組，針對順義區發生局部聚集性疫情，圍繞疫情防控工作是否存在失職失責問題開展問責調查。

北京市政府新聞辦召開疫情防控第197場例行新聞發布會，公布對防控不力的官員問責。（網絡圖片）

經查，順義區有關鎮街和職能部門在疫情防控工作中存在以下問題，包括順義區高麗營鎮黨委對金馬工業園管委會監督管理不到位，在疫情防控工作中統籌協調不夠，未根據實際情況及時安排調整工作分工，疫情防控工作存在漏洞；金馬工業園管委會推動落實疫情防控「四方責任」不到位，未將嚴防人員聚集扎堆、防止聚集性聚餐的要求傳達給轄區企業，防範疫情傳播風險不到位。

同時，順義區城管執法部門落實部門責任不到位，包括未對鎮街綜合執法部門督察檢查，順義區勝利街道綜合執法隊未及時發現順義區華聯金街購物中心在落實疫情防控措施中的漏洞。

當局決定，給予高麗營鎮黨委通報問責，高麗營鎮黨委書記王海松誡勉問責。高麗營鎮副鎮長張海波，因未對疫情調度會中提出的嚴防人員聚集扎堆、防止聚集性聚餐的要求進行部署，給予政務警告處分；金馬工業園管委會負責人李輝，未履行對園區企業疫情防控工作的監管責任，給予李輝記過處分，建議予以免職。

同時，順義區城管執法局四級調研員張海江，未加強對順義區鎮街執法隊執法情況的監督檢查，對執法隊的工作情況掌握不充分，給予誡勉問責；順義區勝利街道辦事處綜合執法隊負責人馬海亮，對上級制定的疫情防控措施和要求重視不夠，監督檢查浮於表面，給予政務警告處分。