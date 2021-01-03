任正非：華為業務繼續做減法　雲服務不能簡單模仿阿里、Amazon

華為創始人任正非日前在華為企業業務及雲業務匯報會上發言，全文於上周三（30日）在華為心聲社區公開發表。任正非在發言中提到，華為企業業務要聚焦戰略重點，繼續做減法，收縮企業業務戰線，認真弄清楚作戰模型，「一定要有所為、有所不為，不能面面俱到」。 在談到華為雲業務時，他表示，「我們不可能簡單採取阿里、亞馬遜……一樣的道路，我們沒有那麼多錢，他們有用不完的美國股市的錢。我們如何發展，要找出一條路來，而不是簡單模仿。」

任正非說，華為未來要收縮戰線，不能夠面面俱到，應當將自己的領域做好。「企業業務要收縮戰線，一定要有所為，有所不為，不能面面俱到。原來確定的四個行業，不要再增加擴大作戰面，把戰略打散就沒有戰鬥力了。」

華為雲領先全球物聯網雲平台的發展，並成為中國廠商第一及全球第二大容器軟體市場。（資料圖片）

在雲服務方面，任正非指出，華為應該同時向亞馬遜（Amazon）及微軟學習。在拓展客戶基礎上，應當向微軟學習，優先向大行業、大企業提供雲服務，聚焦幾個關鍵行業。另一方面，華為亦應該學習亞馬遜，將基礎設施即服務（IaaS）和平台即服務（PaaS）做好，令客戶更加接受華為雲。

任正非在演講內容中強調，華為雲與華為傳統硬件設備的領先優勢（開發和銷售產品）不同。這是華為面向客戶商業模式的改變，即由賣產品改變為賣雲服務。必須構建賣雲服務的能力及支持面向客戶提供雲服務的營運、運維能力。在向亞馬遜、微軟學習的同時，也要將本身30年的網絡積累做成雲服務市場獨有的優勢，開創更大的空間，構建差異化特色。

（綜合報道）