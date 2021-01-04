新華社中國特稿社副社長熊蕾：SARS與新冠跟美國有關

新冠肺炎持續蔓延，病毒源頭至今未查明。日前，內地網絡流傳一篇原中共中央調查部副部長、曾長期潛伏國民黨情報特工熊向暉之女、新華社中國特稿社副社長熊蕾撰寫的文章。文章質疑，美國與2003年非典（SARS）及去年武漢爆發新冠疫情有關。

這篇文章題為《我始終對新冠病毒（SARS-CoV-2）的來源持有懷疑，不吐不快》。文章說，上世紀90年代，哈佛大學公共衛生學院擔任副教授的徐希平曾在安徽進行基因樣本採集，研究由美國國家健康研究院出資。徐希平獲得9個資助的項目，全部涉及在安徽採集基因樣本。

熊蕾指，當時實際進行的項目是政府批准數量的3倍，其中兩項是與呼吸系統有關係，2002年，美方公布的調查是15個項目，是中國政府批准數量的5倍。

新華社中國特稿社副社長熊蕾。（網絡圖片）

熊蕾再列出後來對研究的種種調查工作，及美國當局的報吿，認定「徐希平所主持的12個人類基因研究項目，在生命倫理、監督管理和確保參與者的安全等多方面，存在『廣泛而嚴重』的違規」。

熊蕾隨之後提出2003年SARS爆發後，一名生物學家曾對她表示：「SARS不是一場生物戰，但是它完全達到了生物戰的效果……病毒的針對性太強了，感染者絕大多數是以中國人為主的亞裔。」熊蕾還引述引述中國學者童增在SARS疫情後的著作《最後一道防線》，提出SARS可能是針對中國人的基因武器。

此次爆發的新冠肺炎與SARS一樣都是主要針對呼吸系統，熊蕾說：「想想哈佛拿走了我們多少哮喘病基因的樣本」，又稱：「中國拿過哪個國家的基因樣本？所以美國說新冠病毒是我們武漢的生物實驗室製造的，簡直就是笑話。」

對於疫情全球大爆發，熊蕾稱：「那可以說它失控了，有人搬起石頭砸了自己的腳。病毒沒有按照既定的劇本演……而中國有了SARS的教訓，將自己的優勢發揮到極致，成功抗擊了疫情。而那些玩火的人，本來想隔岸觀火，根本沒有防備。結果引火燒身。」

熊蕾現任新華社中國特稿社副社長、高級編輯，中國人權研究會常務理事，首都女新聞工作者協會副會長。熊蕾的父親熊向暉，1949年之前潛伏在國軍宗南部進行間諜工作，1949年後在外交界工作，後曾出任中共中央調查部副部長、中國國際信托投資公司黨組書記兼副董事長等職務。毛澤東曾稱讚熊向暉的地下情報工作：「一個人能頂幾個師」。