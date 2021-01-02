【新冠肺炎】張文宏：如一半人接種疫苗　疫情會在六七月現拐點

內地新冠肺炎本土病例接踵散發，針對2021年疫情發展前景，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日趁歲末接受內媒專訪表示，包括他在內的幾名醫生已打了疫苗，會長期監測其抗體水平；又指世界如果有一半的人接種疫苗，疫情就會在今年六七月份出現拐點，或在年底發揮作用，屆時世界就有機會互通。

張文宏表示，上海接收了中國五成以上的國際航班，每日的境外輸入病例都佔全國逾半，不過上海的閉環管理做得很好，浦東機場前段時間出現本土病例後，當局立即調查清楚病毒來源，並決定只關閉機場的一個貨運區，客運區保持開放，沒有停擺，否則外面航班進不來的話，對整個國家都會造成很大影響。同時，當局對海外貨運檢疫進一步加強，對易感高危人群進行疫苗全面接種。張表示，上海全市封閉消殺，全員檢測、全員隔離的成本非常高，因此要盡量做到常態化管理，對各個環節管理有非常高要求。

對於被視為「解決之道」的疫苗已出現，他提到如果有一半的人接種，疫情拐點就會在六七月份出現，到年底可能會發揮作用。不過，一旦世界互通，航班增加，內外交流增多，即使機上的人都持有核酸報告或者疫苗注射報告，亦不代表輸入病例會急劇下降，這是一個循序漸進的過程。他又指，國外是65歲以上這種高危人群優先接種，這樣新冠患者病死率會很快降到接近流感的水平，進入常態化階段，屆時病人就只需被收到各個綜合醫院的傳染科，不必再集中收治。

國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已獲得國家藥監局批准附條件上市，是中國首款獲准上市的新冠病毒疫苗。。（新華社）

對於大規模應急接種疫苗的風險，張文宏表示，外界不必過於糾結疫苗的保護率，疫苗臨床研究數據受到多種因素影響，保護率達60%至70%以上就可以廣泛接種，不需要高到95%以上，強調疫苗覆蓋率比保護率更重要。他續稱，滅活疫苗整體上是安全的，只有可能造成過敏或局部疼痛等短期風險，而這是所有疫苗都有機會出現的現象。另外，接種者在打第二針後2至4周的抗體保護水平才會比較高，在這之前哪怕打了疫苗，接觸病毒依然具有暴露的風險。至於疫苗接種計劃該如何安排，他表示重點人群，如一定要接種海關、機場貨運等一線工作人員及老年人等一定要接種，全人群接種率最好達70%。

另對於英國出現病毒變異，他表示疫苗大概率不會因而失效，而在數據出來之前，也不能下結論稱病毒變異直接引起病例增加，或者是病毒變得更毒。如果他們捕獲到從英國過來的病毒變異，就會做培養，與既有的抗體血清做交叉，結合得上就說明疫苗是有用的。最後就即將到來的春節長假和學生寒假，他認為春節風險比國慶大，多地出現本土病例是敲響了警鐘，故希望大家堅持原來的策略，盡量減少能避免的聚集，不舉辦人群過多的聚會。

（人民日報）