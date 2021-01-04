北部戰區5艘新型艦艇組織海上訓練　提升應急處置能力

近日，解放軍北部戰區海軍某艦艇訓練中心組織5艘新型艦艇圍繞海上連續航行、艦艇實際使用武器等課目，在黃海海域進行了為期5天的海上訓練，提升應急處置和官兵駕馭新裝備的能力。

據央視新聞1月3日消息，北部戰區海軍由052D型驅逐艦齊齊哈爾艦和唐山艦，以及056型護衛艦定州艦、牡丹江艦和張家口艦組成艦艇編隊，在黃海某海域展開訓練。

消息稱，齊齊哈爾艦首先展開主炮射擊，打擊空中來襲目標。發射干擾彈的同時，齊齊哈爾艦指揮員下達了副炮射擊的命令，對抵近的目標進行射擊，其他各艦也紛紛展開抗擊，在一陣急促的炮聲中，目標被擊中。

北部戰區海軍某艦艇訓練中心業務長王朝星接受採訪時表示，「我們緊貼艦艇未來作戰任務、作戰環境、作戰對手，科學制訂訓練計劃，對使命課目和重點內容，重點訓、強化訓、細緻訓，努力提升平台的整體訓練水平。」

在連續5天的海上訓練中，這個訓練中心組織新入列艦艇，展開多種武器裝備的實際使用、淺水區航行、艦體大破損損管等課目的針對性訓練，意在提升官兵駕馭新型艦艇的能力，為新質戰鬥力的儘快形成奠定基礎。

這段時間以來，解放軍在海上訓練的動作頻頻。此前在2020年12月28日傍晚，三亞海事局連續發佈三條航行警吿稱，2020年12月29日8時至2021年1月7日16時，海南島西南部、南部、東南部海域進行軍事訓練，禁止駛入。

《環球時報》當時曾引述相關人士分析認為，禁航三個位置基本都位於西沙群島西北海域，不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，訓練內容可能會包括以編隊防禦為課目的實際使用武器以及艦載戰鬥機突擊海上目標的攻擊訓練等。