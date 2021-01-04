美媒貴州首次探訪全球唯一「天眼」

2020年12月初，美國的阿雷西博（Arecibo）大型射電望遠鏡坍塌後，位於中國貴州省平塘縣的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）成為全球唯一的「天眼」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）於2020年12月底獲得獨家許可，成為第一家被允許進入中國「天眼」進行拍攝的美國媒體。

CBS記者英若明（Ramy Inocencio）探訪中國天眼。（影片截圖）

採訪中，CBS記者英若明（Ramy Inocencio）介紹，天眼的核心裝備——饋源艙，是真正的「掌上明珠」，此外他還注意到了「電磁波寧靜保護區」。

CBS於2020年12月24日發布了這則視頻新聞，簡介中寫道：「在中國遙遠的西南部，世界上最大的單碟射電望遠鏡閃亮而安靜地坐落在茂密的石灰巖山丘上，現在正向國際科學家開放。這架被稱為『天堂之眼』的巨型望遠鏡，跨度超過了五個足球場。」

英若明在節目中表示，「天眼，在漢語裏的意思是『天堂之眼』。工程師們在一年多的時間裏，放置了超過4,000片鋁板建造了這一望遠鏡，來定位宇宙中神秘的快速射電爆發，搜尋地外生命。」

中國「天眼」500米口徑球面射電望遠鏡是全球最大且最靈敏的射電望遠鏡。（新華社）

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「天眼」的核心裝備——饋源艙引發了CBS記者的興趣。這個由6根鋼索拖動的平台專門負責收集望遠鏡反射面接收到的外太空信號。由於採用了輕型支撐系統，饋源艙平台的重量僅有30噸。相比之下，坍塌前的美國阿雷西博望遠鏡的饋源平台有近千噸重。

英若明還注意到：「在這裏，我還發現了一件很有趣的事，『天眼』方圓5公里之內都被劃為『電磁波寧靜保護區』，因為科學家們希望接收到的是數百萬光年之外的電磁波，而不是附近路人的手機信號。」

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FAST運營和發展中心主任王啟明向CBS表示：「我們（望遠鏡）的靈敏度全球最高。」他還稱：「中國願意和世界分享望遠鏡。天文研究是沒有國境之分的。」

CBS此次在採訪中提到的「天眼」向世界開放，來源於2019年11月中國國家天文台召開的一次新聞發布會。會上，中科院院士、FAST科學委員會主任武向平透露，FAST自2021年起面向全世界開放，中國「天眼」將成為世界「巨眼」。

澳洲塔斯馬尼亞大學物理學教授約翰·迪基（John Dickey）表示，到目前為止，FAST的研究結果令人印象深刻。

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他補充說：「中國無疑是一個全球科學研究中心，與北美或西歐處於同一水平。與世界上任何先進國家相比，中國的科研人員都是先進的、有創造力的、有組織的。」

2020年12月14日，《自然》通過官網公布了2020年十大科學發現。其中，中國「天眼」FAST在快速射電暴方面的研究成果入選。

這是天文學家第一次觀測到位於銀河系內的快速射電暴，極強磁場中子星也成為目前唯一被觀測驗證的可以產生快速射電暴的天體。