中國外長連續31年新年首訪非洲　非洲事務特別代表：中非天然同盟

1月4日至9日，外交部宣布，國務委員兼外交部部長王毅將對尼日利亞、剛果（金）、博茨瓦納、坦桑尼亞、塞舌爾進行正式訪問。據悉，這是中國外長連續第31年新年首訪選擇非洲。 中國政府非洲事務特別代表許鏡湖表示，中非幾十年來患難與共，是國際事務中天然的同盟軍。

公開資料顯示，中國外長新年首次出訪到訪非洲的傳統始於1991年。許鏡湖認為，這一優良傳統彰顯了中非幾十年來風雨同舟、患難與共的深厚情誼。

「在所有大國中，只有中國的外長能夠連續31年每年首次出訪都選擇非洲，這體現了中方對非洲國家的一貫重視。」中國前駐南非大使劉貴今說，此訪涉及的五個國家涵蓋了西非、中非、南非、東非以及印度洋島國，中方全面發展同非洲國家關系，是推動構建中非命運共同體的深刻體現。

王毅出訪非洲動態備受關注。圖為1月2日，王毅談2021年中國外交工作重點。（新華社）

王毅此訪涉及的五個國家涵蓋了西非、中非、南非、東非以及印度洋島國，這向外界釋放中國將全面發展同非洲國家關係的信號。《參考消息》援引分析人士稱，當前新冠肺炎疫情還在全球肆虐，王毅此訪體現了中國對非洲國家的重視和對發展中非關係的決心。

為抗擊疫情，中國此前已向非洲15國派遣抗疫醫療專家組，同非洲12國簽署緩債協議，減免非洲15國2020年底到期的無息貸款債務。前述分析人士表示，攜手抗疫使中非友誼得到新的升華，此訪也將為提升非洲國家抗疫信心起到積極作用。

許鏡湖說，作為最大的發展中國家和發展中國家最集中的大陸，中國和非洲是國際事務中天然的同盟軍，中國願意和包括廣大發展中國家在內的世界各國一道，共同應對危機，為世界和平發展做出中國貢獻，此訪將繼續向世界傳遞這一重要信息。

中國非洲研究院常務副院長李新烽表示，中方將以此次訪問為契機再次強調團結合作，同非洲國家一道，堅定不移推動經濟全球化、捍衛多邊主義，進一步維護發展中國家的利益。

針對近來出現的指責中國監控非洲國家以及歧視非洲人等聲音，李新烽表示，此訪即是對外宣示：中非友誼牢不可破，中非關系不針對第三方，但任何第三方對中非團結的破壞企圖都是徒勞的。

2021年是落實中非合作論壇北京峰會成果的收官之年，新一屆論壇會議將於2021年在塞內加爾舉辦。據中國外交部介紹，王毅此訪還將就新一屆論壇會議籌備事宜同非方交換意見。

公開資料顯示，中非合作論壇自2000年成立以來，中非共同制訂並相繼實施了「十大合作計劃」「八大行動」，貿易額增長了20倍，中國對非直接投資增長了100倍。