12港人判刑｜人民日報評論案件：彰顯內地司法公正專業、寬嚴相濟

12名涉嫌觸犯內地偷越邊境罪的港人，周三（30日）在深圳鹽田人民法院判刑。組織他人偷越邊境罪罪成的鄧棨然、喬映瑜，分別被判囚3年及2年；8人犯偷越邊境罪成，被判囚7個月；另外2名未成年港人則不獲起訴。 《人民日報》評論指，此案的偵辦和審理，充分彰顯內地法律的規範、嚴肅，體現了內地司法的公正、專業。而香港反對派藉此案對內地司法機關的污衊、抹黑亦不攻自破，反而暴露出他們自身法律意識淡漠，以及對法治精神的破壞。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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評論指出，在任何一個國家偷渡、非法越境都屬違法犯罪，尤其是組織策劃者，更是各國法律嚴懲的對象。鄧棨然、喬映瑜在「上家」安排下組織策劃10人從香港偷渡到台灣，前期做了大量準備和聯絡，並付諸行動，是一宗有組織有預謀的偷渡案件。

評論稱，被告在偷渡過程中進入內地水域，內地執法部門發現後依法實施拘捕、進行偵查，內地司法機關依法審查起訴、公開審理、作出判決，完全符合法定程序和管轄權範圍，合法、合理、合情。在案件從偵辦到審理各階段，涉案人員如實供述犯罪過程，認罪悔罪，從側面體現出內地司法機關依法辦案、秉公辦案的客觀事實。

評論指出，每到一個節點，司法機關都會對外公布案件進展情況；檢察機關依法告知各涉案人員依法享有的各項權利，充分聽取涉案人員及其辯護人意見，切實保障辯護律師閱卷權；對涉案的兩名未成年人，檢察機關專門舉行不公開聽證，踐行未成年人保護原則，充分保障其合法權利；部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬全程參與公開審理。每個程序、步驟，都依照法律進行。

12港人案 - 12港人家屬於2020年12月28日晚上召開記者會，回應盬田法院今天閉門審訊事宜。（羅君豪攝）

評論又指，在審查起訴階段，各涉案人員在辯護律師見證下自願簽署《認罪認罰具結書》；在庭審階段，被告當庭表示認罪悔罪。法庭綜合考量各被告的犯罪事實及具有的量刑情節，分別減輕或從輕處罰。對涉案兩名未成年人，檢察機關根據內地對未成年人特殊保護、優先保護的司法理念，作出不起訴決定，並依法遣送出境。相關裁定不僅完全符合法律規定、法治精神，同時彰顯了「寬嚴相濟」的刑事政策，充分體現了內地司法機關的審慎和專業。

評論海提到，本案完全依法處理，涉案12人都是香港通緝犯，分別涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警等罪，香港反對派、英美部分政客卻藉此當成歪曲抹黑的「子彈」，將他們包裝成所謂「民主人士」，反覆消費他們的家屬，顛倒黑白、混淆是非，只為煽動對港府的不滿和對內地的仇視，至於12名港人及其家屬的利益，根本就不在他們考慮範圍內。

評論最後稱，英美部分政客罔顧最基本法理和事實，肆意干預他國內政，當本國遇到非法偷渡案件時就嚴厲打擊，但中國依法依規辦案時卻橫加指責，根本是將虛偽和「雙標」進行到底，是對法治原則和國際準則的粗暴踐踏。此案足以成為一面鏡子，既照見了內地司法機關依法辦案的事實，也照出了香港反對派及其背後英美政客的險惡用心和醜惡嘴臉。

（人民日報）