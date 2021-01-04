陸委會不考慮禁用「武漢肺炎」　台前大法官批碰到政治就沒底線

此前傳出消息，大陸提醒台灣旅客的核酸檢測證明書若出現「武漢肺炎」等非正式名稱，將拒絕入境。台陸委會日前強調，台灣不存在「武漢肺炎」污名化問題，也不考慮禁用該字眼。 對此，台灣前司法院大法官蘇永欽質疑，台灣到底要「武漢肺炎」到幾時？感覺好像碰到政治都可以沒有底線了。

大陸國台辦早前曾痛批台灣刻意使用「武漢肺炎」的污名化稱謂，用心卑劣，台陸委會12月31日回應稱，台灣是言論自由社會，對於各界如何稱呼，台政府從未加以提倡或未予限制，根本不存在陸方所稱污名化的問題，並強調從不考慮禁用任何字眼稱呼。

台灣政大講座教授、前司法院大法官並任副院長蘇永欽日前在《中國時報》撰文指，WHO早在2020年2月11日就正名為COVID-19，至於其中文是不是「新冠病毒病2019」、「嚴重特殊傳染性肺炎」，則不得而知。但可以肯定的是，「武漢肺炎」既非WHO明定的名稱，也絕對不是醫界的共識，只是傳染病爆發後，在台灣及少數國家新聞上的用語，2月12日以後，除了台灣就沒有再見於其他地方。

蘇永欽指出，雖然法規有精準使用名稱，但台灣行政部門滿紙「武漢肺炎」，說新冠肺炎的好像已經是口誤。（陳卓邦）

蘇永欽指，使用「武漢肺炎」的台灣幾乎獨步全球，政府首長在國會殿堂用之，政府機關內外行文用之，或用「COVID-19（武漢肺炎）」，影響所及，唯政府是從、大概七、八成的媒體也「武漢」到底，說新冠肺炎的好像已經是口誤。他稱，醫師們用詞用語的專業精準，一直是台灣民眾心裏最深刻的印象。現在的感覺，好像碰到政治都可以沒有底線了。

蘇永欽表示，雖然不知道核酸檢驗證明書如何記載，但檢驗機構的公吿絕大多數都套用「COVID-19（武漢肺炎）」的「不正確」名稱，只有一兩家用的是新冠肺炎，如果檢測證明也是如此，這個關起門來精神勝利的把戲真的就要讓人當面捅破了。或者終究還是面對現實，摸摸鼻子把規定改成正確名稱？

蘇永欽認為，台灣真正可以驕傲的是追求文明的態度，只要保持這種態度，在國際事務上理直而氣平，台灣自然有光。「自認更文明的中華民國，也許更該關注那幾位失蹤的公民記者，而不是拼了老命去污名化武漢」。