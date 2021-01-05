農曆新年內地防範疫情嚴峻考驗　即睇三大專家建議　全持謹慎態度

即將到來的春節（農曆新年）是對疫情的一次嚴峻考驗，因為每年的春節都是人員流動性最大最密集的時刻，回家過年成為中國人多年不變的傳統。春節如何防範疫情，專家建議來了！沒想到的是，張伯禮、鍾南山、張文宏全都保持謹慎的態度，這又是因為什麼呢？

春節如何防範疫情的問題，確實牽動着國人的心。如今專家建議來了，中國工程院院士張伯禮表示，去年國慶節，「幾億人口在流動都沒有事兒」，但在今年春節期間流動則「不行」！

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春節如何防範疫情，張伯禮強調稱：因為現在正處於寒冷季節，非常適合病毒生存。他認為，現在到2月底防疫非常關鍵，挺過去，迎來春暖花開；再加上新冠疫苗普遍接種，疫情防控形勢基本會有大好轉，乃至迎來決定性勝利。

面對同樣的問題，春節如何防範疫情？鍾南山也給出了類似的說法，中國工程院院士鍾南山近日在接受採訪時表示，再次出現大規模病例增加的情況不會出現。針對疫情，我們現在已經一套形成了非常有效且比較嚴密的應對措施，比如：疫情出現早期時的社區防控機制。但是，反覆的、散在的疫情有可能會出現。

儘管如此，但鍾南山仍舊強調不能掉以輕心。儘管類似去年大規模的病例增加情況不會增加，但是類似近期北京疫情的這種小反覆還是需要嚴密防控的，而春節期間則是一個關鍵點。

春節如何防範疫情，我們應該從哪些做起？為了避免疫情的再次出現，我們需要從哪些做起？復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，今年春節，希望大家堅持原來一起抗疫的策略，正視風險。儘量減少聚集，不舉辦人群過多的聚會。

國家衛健委也指出，鼓勵員工在工作地休假。

各地政府要做好留在工作地的職工春節期間保障工作，為春節期間加班的職工依法支付加班工資和調休。提倡家庭私人聚會聚餐等控制在10人以下，做好個人防護，有流感等症狀儘量不參加。儘量不前往人員聚集場所尤其是密閉場所。

春節如何防範疫情，專家建議來了，您都記住了嗎？

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