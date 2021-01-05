被指威脅國家安全　中國商人劉輝峰申請澳洲永居被拒　或將被遣返

中澳關係近年持續緊張，澳洲廣播公司（ABC）消息，澳洲安全情報組織（ASIO）調查認為，住在墨爾本的中國商人劉輝峰威脅澳洲國家安全，因此拒絕他的永久居留申請，並可能將他遣返。

據澳洲廣播公司（ABC）當地時間1月4日報道，澳洲聯邦警察（AFP）的一名發言人早前確認，ASIO下屬工作組正在調查劉輝峰。

報導指，劉輝峰曾在解放軍服役，自2014年開始居於澳洲，他亦是澳洲自由黨的政治捐贈人，先前被指與中國官方有關的自由黨議員廖嬋娥（Gladys Liu）以及助理財政部長蘇卡爾（Michael Sukkar）有聯繫。

劉輝峰申請澳洲永久居留被拒，可能被遣返↓↓↓

劉輝峰此前申請過澳洲永久居留權，但被聯邦政府在2020年9月以「安全問題」拒絕，導致他面臨被驅逐出境的風險。劉輝峰過後向澳洲聯邦法院上訴，法院批准了他留在澳洲，暫時不用被驅逐。

與劉輝峰關係密切的消息人士透露，至少自2016年以來，他一直在ASIO的視野中，他與ASIO有過幾次會談，其中一次就在2016年。

同年，劉輝峰創立了澳洲緊急互援協會（AEAAI）。劉輝峰認為，ASIO將他評估為具有安全風險與他擔任該協會會長有關。

該協會在社交媒體平台微信上有超過5.5萬名會員，主要是為各族裔居民提供緊急狀態下相互援助及信息發布的平台。

報道稱，有「秘密文件」顯示，中國駐墨爾本總領館承諾給澳洲緊急互援協會提供經費，並同意對涉及需要領事協助的中國公民的犯罪事件、緊急情況、事故和「安全風險」進行匯報。

不過，中國駐墨爾本總領事館1月4日晚發布聲明強調，與澳洲緊急互援協會不存在任何「資金往來」，雙方達成的約定「嚴格遵守澳洲法律法規」。