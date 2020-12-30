澳政府欲改善中澳關係　為何莫里森「口惠而實不至」？

12月27日，澳洲《時代報》（The Age）稱，澳洲聯邦政府考慮取消維多利亞州與中國江蘇省的科研合作。該協議在2015年工黨執政期間簽署，2019年續簽。根據該協議，江蘇省向維多利亞州的企業和高校提供高達20萬美元的資助，以共享知識產權和開發新產品。

12月早些時候，澳洲聯邦議會就通過了《對外關係法案》（Foreign Relations Act），授權聯邦政府廢除被認為有害的，各州、地方政府或高校與外國簽訂的協議。該法案為從提出到通過只用了4個月，異常順利。

由於澳洲總理莫里森（Scott Morrison）此前曾批評維州與中國簽署「一帶一路」協議侵犯了國家利益，該法案的通過也令維州與中國的合作成為眾矢之的。而此次廢除維多利亞州和江蘇省的科研合作項目，也是以此法案為依據。

事實上，針對江蘇與維州這份規模微小的合作發起質疑，很明顯是一場象徵性舉措，其政治姿態的意義遠大於實質影響。本次事件可以看做是莫里森對5月以來的中澳「貿易戰」的後續反制。中國先後限制或禁止了澳洲大麥、牛肉、龍蝦、葡萄酒等產品的進口，12月24日，中國又以檢測出害蟲為由，宣布禁止澳洲原木進口。莫里森政府倘若針對江蘇與維州的合作採取限制性措施，也大概將是一系列影響由淺至深的舉措之開始。

從澳洲國內角度來說，反華情緒因疫情原因本就存在，中澳關係因香港2019年反修例社運、疫情源頭、澳洲對華對美取態、中國企業在澳權益等一系列事宜而陷入低谷。中方為保護國家、企業和國民僑民的權益，為不讓澳方過度配合美國損害中方利益，對澳洲採取了壓制性措施。莫里森政府作為國家執政者，既不能形成「應對中國施壓毫無還手之力」的形象，又要面對國內反對派的壓力，是以如今這種象徵性反制便是可以理解的選擇。

就國際角度而言，澳洲面對同時來自美國和中國的巨大地緣政治壓力，顯然仍未能找到最合適的自洽方式。本月早些時候，美國與澳洲簽署了一份共同開發網絡攻擊訓練平台的雙邊協議；澳在近期又高調宣稱將與美國共同研發超音速導彈；在過去的兩年，美國聯合「五眼聯盟」成員國禁止華為參與當地5G建設。在各國皆持觀望態度，連美國自身也未高調全面禁止華為參與美國5G建設的情況下，澳洲主動充當「馬前卒」，於2018年發出針對華為的5G禁令，成為了中澳關係逐漸僵化的階段性開端。

2020年11月27日，從澳洲進口的幾瓶葡萄酒在中國浙江省杭州市的一家超級市場出售。（Getty）

而今想來，莫里森政府亦想改善中澳關係，否則近期也不會一再拋出橄欖枝，呼籲中方不要再對澳方冷臉相對，應恢復高級別官員對話；即便兩國於11月底因中方批評澳軍屠害阿富汗平民一事而再度陷入低谷，莫里森也很快重申希望與中國進行「建設性接觸」，稱澳洲與中國的關係互惠互利。不過，在近兩年於中美問題上「過於莽撞」的決策之後，莫里森政府已經將自己擺在一個尷尬處境，不僅無法改弦更張全面與一個對自己施壓的中國交好，畢竟這無異於承認自己犯下錯誤，將在國內面臨輿論和反對派的全面攻擊，且還要於國外面臨來自特朗普政府的巨大壓力。

所謂一招棋錯，滿盤皆輸。莫里森政府如今間於中美之間所面臨的窘狀，本質都源於其兩年多以前的莽撞選擇，美方和中方都會向澳洲施壓，國內反對派也自然不會放過攻擊莫里森政府的機會。所以，對莫里森政府而言，如今最好的方式，只能是一面擺出這種象徵性措施，證明自己堅守澳方立場；一面向中國呼籲重修舊好，持續尋求對話的機會，避免中國向更多澳方利益發起壓制；另一面等待特朗普這個「最大麻煩」的卸任，指望繼任的拜登政府不再向澳洲施加那麼大的站隊壓力。