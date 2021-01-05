賴小民判死︱「超市」藏2億元現金　傳房產關係人情婦「3個100」

中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民犯受賄、貪污、重婚，被法院判處死刑，並處沒收個人全部財產。法院指賴小民目無法紀，極其貪婪，不收斂、不收手、頂風作案，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。 賴小民案被稱為中國第一大金融腐敗案，其中最為人側目可算是其藏匿贓款的房屋，竟放置有多個保險櫃，內裡存放有高達2億多元（人民幣．下同）的現金。

央視在專題紀錄片《國家監察》第二集《全面監督》披露賴小民案的細節，指執法人員在調查過程中，發現賴小民有一處藏匿贓款的房屋，經點算後確認所存放的現金有超過2億元。

原來，賴小民為了逃避調查，都是要求行賄者用現金交付，收錢後就自行開車前來，親手將現金放進保險櫃。賴小民在路上還會特意多繞幾圈，以防有人跟蹤。此外，賴小民與些關係密切的知情人之間，在談論到該間房屋時，更會用暗語「超市」來稱呼。

賴小民在受訪時有解釋「超市」的由來，「拿了（現金）就往那兒一放，就像經常會去超市嘛，把這個名字叫超市。」賴小民又稱，「就在裏面鐵櫃裏，鐵皮櫃，一分錢都沒有花，都放在那裏了，最後組織上都收了。所以我說要這麼多錢有甚麼用呢，最後又不敢花又不敢用，還提心吊膽的。」

賴小民被判處死刑。（微博）

中紀委幹部監督室副主任陳清浦直言，賴小民案令人印象深刻，「我們也曾經辦過多件金融領域的案件，但是都不像賴小民事後查清的違紀違法的這種數額、危害程度、犯罪情節、犯罪手段，都是觸目驚心，讓人瞠目結舌。」

賴小民案另一個焦點，是法院證實賴小民擁有婚外情，甚至育有私生子。事實上，內地傳媒《中國經濟周刊》此前就有報道指出賴小民有「3個100」，即100多套房產、100多個關係人、100多位情婦，部分人在香港。報道更稱，賴小民通過華融置業等子公司，在珠海某個房地產中的120套房產，其中100套全部以抽籤形式偽裝，最終是分配給前妻及諸多情婦。不過，該篇報道目前已被撤下，原因不明。

（綜合報道）