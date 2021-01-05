賴小民建華融帝國始末：被銀監會4度邀請才接手　9年打造萬億金控

中國華融原董事長賴小民受賄17.88億餘元（人民幣．下同）被法院判處死刑。伴隨着判決的到來，賴小民建立多年的「金融帝國」華融也隨之崩塌。 賴小民掌舵中國華融的9年間，成功將其打造為「萬億金控」，使華融躍升成資產管理公司之首，本文將梳理賴小民建立華融「金融帝國」的始末。

1月5日，天津市第二中級人民法院公開宣判賴小民受賄、貪污、重婚一案，對賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產200萬元；以重婚罪，判處有期徒刑1年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

2016年3月24日，時任中國華融資產管理股份有限公司董事長賴小民，在博鰲亞洲論壇年會分論壇上發言。（新華社）

資料顯示，1997年金融危機席捲亞洲後，中國政府為解決銀行體系鉅額不良資產，相繼成立東方、信達、華融、長城四大資產管理集團（簡稱AMC），並規定存續期為10年。四大AMC的主要任務是在10年期限內專職處置政策性不良資產。

當時的賴小民剛上任中國人民銀行信貸管理司副司長，初涉貸款和不良資產業務。

2009年四大AMC成立10年，正是10年存續期滿後邁入市場化和改制的新階段。同年1月19日，賴小民出任華融黨委副書記、總裁。

調去華融起初賴小民極不情願。曾有傳媒問起賴小民，為甚麼他作為一個銀監會辦公廳主任會調到華融？賴小民回答，自己不願到這個落魄、邊緣化的企業去，「想在仕途上一路走下去」。不過，在銀監會當時的主席與副主席的4次邀請下，賴小民最終同意。

賴小民出任華融總裁後，華融在幾年內就以1.8萬億元的資產規模位列四大AMC之首。2015年之後，華融走上了海外發展之路，海外發債餘額達200多億美元，短短3年，海外資產已經有3000多億元。

2018年8月31日，中國華融發佈了自原董事長賴小民落馬後的第一份財報。在賴小民落馬後中國華融上半年淨利下跌了近95%，金融資產減值損失由去年同期的47.15億元增長155.6%至半年末的120.53億元。

華融成就了賴小民也見證了他落入犯罪深淵的過程，可以說是成也華融，敗也華融。而賴小民用時9年建立起的華融帝國隨着判決的到來徹底崩塌。

賴小民現年58歲，江西瑞金人，1983年7月進入中共央行銀行計劃資金司工作，此後長期在央行及中國銀監會從事貨幣政策、信貸管理和金融監管方面的工作，2009年起，賴小民擔任華融總裁、董事長。2012年9月起，出任華融黨委書記、董事長。直至2018年4月17日，賴小民被查。2018年10月，賴小民被雙開。

據了解，賴小民17歲考上江西財經大學國民經濟計劃專業，是村裏第一個大學生。1979年成為縣裏的高考狀元，是唯一考入省城的學生，並靠國家助學金讀完4年大學。據傳農村出身的賴小民身體結實，聲音洪亮；在其以往的工作中，賴小民常活躍於業內論壇和公眾視野，並常常脱稿演講，演講一氣呵成，很少停頓。