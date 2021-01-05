中澳交惡︱澳學者：中國經濟新一年有望趕超美國　澳洲壓力或更大

中澳關係交惡，澳洲悉尼科技大學澳中關係研究院院長羅震（James Laurenceson）4日（周一）發表評論文章指，中國進入新一年將更為強大，並擁有更大的影響力，澳洲感到的壓力可能會更大。

羅震（James Laurenceson）發表評論文章指，中國進入新一年將更為強大，並擁有更大的影響力，澳洲感到的壓力可能會更大。（羅震Twitter）

評論文章發表於時評網站The Conversation上，文章指堪培拉與北京的關係繼續惡化，預計在2021年不會出現轉機。中國認為澳洲領導人違反了先前的承諾，即不引導該國與美國組成安全聯盟針對中國，這是中國於2020年敵視澳洲的根本原因。

文章分析稱，截至2019年年底，中國的GDP為14.3萬億美元，這是美國GDP 21.3萬億美元的三分之二。受新冠肺炎疫情影響，國際貨幣基金組織（IMF）最新的預測顯示，到2021年底，中國的經濟規模將從美國的三分之二躍升至四分之三。此外，當考慮到成本差異並以各自的購買力來衡量時，中國的GDP實際上已經比美國大10%。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的亞洲實力指數排名（Asia Power Index）追蹤各國在經濟、軍事、外交和文化領域的力量，雖然美國仍然名列前茅，但自2018年以來，美國對中國的領先幅度已減少了一半。文章指，中國所有這些優勢自然會推動其國際行為變得更加自信及果敢。

文章分析稱，中國不太可能在短期內對澳洲減輕壓力。據學者解釋，中國在對於東南亞國家和澳洲的外交政策上形成鮮明對比，這可以提醒東南亞國家與北京交好的好處，以及對抗北京的代價。

文章又指，澳洲不幸的地方在於其與中國的關係惡化到如此深的地步，因此澳洲在中美兩國之間談判斡旋的能力較弱。