上海專家稱國藥疫苗有73種副作用　是「世上最危險疫苗」

去年12月30日，國藥集團旗下的中國生物公司滅活疫苗獲官方批准附條件上市。這是中國首款獲批上市的新冠肺炎疫苗，疫苗第3期臨床試驗據稱保護效力為79%。 不過，上海疫苗專家陶黎納周一（4日）卻於微博發文，稱國藥集團說明書列出高血壓、尿失禁等高達73種局部或全身不良反應，是「世界上最危險的疫苗」。

陶黎納近日在微博上傳這款疫苗的說明書電子版，核准日期為2020年12月30日。他表示，「看完倒吸了一口冷氣，我數了一下『不良反應』欄，一共有73種局部／全身不良反應」。

陶黎納說，除了常見的接種部位疼痛、頭痛，更可能出現高血壓、視力減退、喪失味覺及尿失禁等嚴重副作用，「（國藥疫苗）一舉成為世界上最不安全的疫苗」，「陶醫生無fuck說了」。他指出，沒有任何一種現役疫苗的不良反應種類數能超過國藥疫苗，而且他可以斷定該款疫苗的不良反應種類數，絕對是「前無古人後無來者，一騎絕塵」。

公開資料顯示，43歲的陶黎納自2000年8月開始任職上海市疾病預防中心，負責預防接種管理工作。《北京商報》去年12月底曾針對新冠肺炎疫苗相關問題採訪他。

除了國藥疫苗獲批，此前，還有國藥中國生物武漢公司、北京科興中維公司滅活疫苗獲批緊急使用資格，上述3間公司疫苗已開始對重點人群進行接種。

綜合中新社等內媒報道，工信部披露，為滿足現階段重點人群疫苗接種需求，國藥中國生物北京公司、國藥中國生物武漢公司、北京科興中維公司3間企業已開啟加速模式，目前已有18間企業陸續展開COVID-19疫苗產能建設，產能可滿足中國大規模接種需求。

（綜合報道）