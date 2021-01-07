中印衝突〡距解放軍最近僅數百米遠　印軍坦克戰車布防班公湖等地

中印在邊境持續對峙數月，雙邊不斷在一線進行軍事部署，新的圖像顯示，印度軍隊在中印邊境西線的班公湖、斯潘古爾湖地區加強了部署。

一名叫做d-atis的印度貼主在Twitter上說：「縱觀整個印度，領導層的沉默讓許多人產生了巨大的恐慌，然而在2020年底，當印度軍隊重新部署到班公湖和和斯潘古爾湖的時候，在恰當時機發布的圖片再次確認了印度在這兩處的戰略部署。」。

新的圖像顯示，印度軍隊在中印邊境西線的班公湖、斯潘古爾湖地區加強了部署。（Twitter@d-atis）

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）1月5日報道，印度國防部稱，在班公湖北岸，中國軍隊就部署在距離印度山頭據點「數百米遠」的地方。

報道說，受印度秘密行動的影響，中國已經開始積極建設中印邊境西線的基礎設施。據報道，解放軍正在喀喇崑崙山口和熱欽拉附近建設基礎設施。

文章稱，中國還正在建設永久性的綜合宜居基礎設施。高層人士吿訴印度IANS通訊社，在解放軍一處營地（印度方面稱為「郭巴克營地」）東北約5.5千米處出現了一個新村，這裏位於班公湖附近的魯多克。

此外，印媒近日有消息指，最新的衛星圖像顯示了印度在拉達克實際控制線地區的戰略部署，中印軍隊目前正在該地區陷入對峙。

據印度媒體《歐亞時報》網站1月5日報道，來自社交媒體的衛星照片顯示了印度軍隊在中印邊境的幾個戰略要地的部署情況，如班公湖、熱贊拉和熱欽山口。

中印雙方分別在對峙一線進行軍事部署，更多詳情請點擊圖集：

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圖片還顯示了印度軍隊的坦克戰車等重型武器在該地區的部署位置。

據印度國防新聞網站報道， 中國在邊境附近的印度哨所前部署了坦克。

據報道，在熱贊拉和熱欽山口和穆赫帕裏等地區出現30輛至35輛中國坦克，其部署位置緊靠印軍陣地。這些坦克的重量較輕，採用現代化技術製造。

與此同時，中印正在磋商舉行第九輪軍級官員會談，討論邊境西線東段部隊脱離接觸問題。

中國國防部發言人譚克非發表聲明說，邊境地區局勢總體穩定。

中國外交部發言人曾表示，中方一貫嚴格遵守中印兩國簽署的協議協定，致力於通過談判協商解決邊界問題，致力於維護邊境地區的和平安寧，同時中方維護中國領土主權的決心堅定不移。