中印衝突｜印軍艇布防班公湖　解放軍發請戰書：做好犧牲一切準備

中印邊境對峙持續，印軍再有新動作，採購12艘巡邏艇部署班公湖。同時，中國官媒央視1月3日公布了邊境前線高原哨所的畫面，畫面中解放軍戰士的請戰書，引發外界關注。

據《印度時報》當地時間1月2日報道，印度已於日前簽署了12艘特種快速巡邏艇的採購合同，這些艦艇配備有先進的監視設備和其他裝備，未來將被印軍部署到班公湖地區開展巡邏任務。

報道援引一名印度軍官的話稱：「這些艦艇將於2021年5月開始交付，它們將會被部署在班公湖地區，目前該地區的水面處於結冰狀態。」

報道指出，在2012年左右獲得快速反應艦艇以前，印度軍方一直在班公湖地區使用老舊過時的船隻進行巡邏，這些船隻在遭遇噸位更大的中國軍用船隻時經常落於下風，甚至會直接失去戰鬥力。

資料顯示，解放軍在邊境的巡邏隊主要裝備有928D型巡邏艇。928D巡邏艇長13米，寬3.8米，吃水1.8米，速度可達40節，乘員11人至18人。928D巡邏艇上安裝有雷達以及12.7毫米遙控武器站，艇上還裝有兩挺機關槍。動力裝置為3台300馬力的柴油機，為其在內陸水域提供高航速。

報道還指出，印度軍方採購巡邏艇的舉措表明，印度武裝部隊正在為長期對抗中國做準備，而目前中印兩軍幾乎是以「面對面」的方式在班公湖沿岸對峙。

而在中國方面，央視1月3日曝光了中國最高駐兵點——西藏軍區在日喀則軍分區某邊境海拔5,592米的高原設立的「5592觀察哨」駐守官兵們的日常工作生活情況，並首次對外公開了一線指揮所和觀察哨的內部畫面，引發關注。

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畫面中還出現了幾位解放軍戰士的請戰書，其中一位21歲的戰士寫道:「誰不想家人團聚，那誰又來守衛這面國旗？為了祖國安寧，我早已做好犧牲一切的準備。」

針對中印邊境局勢，中國國防部長魏鳳和早在2020年9月4日就已指出，造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。

此外，在2020年12月31日下午的中國國防部例行記者會上，中國國防部新聞發言人譚克非披露，中印雙方正就舉行第九輪軍長級會談進行協商。