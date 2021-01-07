四川閬中官員涉貪腐及強姦未成年少女　因用微信支付「嫖資」敗露

四川南充閬中市政法委書記李獻豐在去年4月底被免職，官方同時通報其除了涉嫌嚴重違紀違法之餘，並且因涉嫌刑事犯罪被公安機關立案偵查。 1月7日，中國裁判文書網披露，李獻豐涉嫌強奸罪、貪污罪、受賄罪，目前經由南充中院研究決定，已指定儀隴縣法院管轄。 消息指出，李獻豐涉嫌性侵未成年人，是警方在偵查一個賣淫集團時，意外發現李獻豐的交易紀錄。

綜合內地傳媒報道，李獻豐當時涉嫌參與嫖娼，但並非被警方當場抓獲。受害人是一名高中女生，她被一個賣淫集團拐賣。高中女生的父母向警方報案後，警方是在打擊該賣淫集團，排查交易記錄時發現李獻豐涉案。付賬記錄顯示，李獻豐是用自己的微信支付「嫖資」。

至案發時李獻豐是閬中市的政法委書記。（資料圖片）

報道又提到，涉案賣淫集團四處流竄，將誘騙得來的少女送到閬中。李獻豐是在閬中的一間酒店內開房完成「交易」。最初負責執法行動的是廣元警方，其對該賣淫集團進行偵查期間，意外發現李獻豐的相關線索。由於「交易」不在廣元發生，警方就將線索移交至南充。

報道續指，李獻豐在被通報受查前一個月，曾經提出要組織展開針對「黑惡槍」、「黃賭毒」、「盜搶騙」等專項整治活動，宣稱要嚴厲打擊各類違法犯罪，切實提升全市群眾安全感滿意度。值得一提是，李獻豐是近年少見被「雙立案」的官員之一。

據介紹，李獻豐出身解放軍，從部隊轉業後走上仕途，先後出任順慶區政法委執法督察督辦室主任、順慶區李家鎮副鎮長、鎮長等職務。在大林鎮任黨委書記時，李獻豐還被授予「全國模範軍轉干」榮譽稱號。李獻豐一路平步青雲，曾經出任南充順慶區副區長，案發時官至閬中市委常委、政法委書記。

（綜合報道）