國家發改委等五部門：取消供水、供電、供暖等不合理收費

國家發改委、財政部、住房城鄉建設部、市場監管總局、國家能源局等5個部門，近日聯合發布《關於清理規範城鎮供水供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展的意見》（下稱《意見》），明確取消供水、供電、供氣、供暖環節不同名目的各種不合規收費項目。

《意見》明確5個重點任務，包括清理取消不合理收費；加快完善價格形成機制，合理制定並動態調整供水、供電、供氣、供暖價格；嚴格規範價格收費行為，對確需保留的少數收費項目實行清單管理；提升服務水平，加快完善行業服務質量規範和評價體系；改善發展環境，加快放開經營服務市場，完善相關法律法規制度，推動形成公平開放、競爭有序、行為規範的市場環境。

四川成都110千伏草池變電站，2名電力工人師傅正監控設備溫度變化情況。（中新社）

《意見》提出，深化城鎮供水、供電、供氣、供暖行業市場化改革，區分網絡型自然壟斷環節和競爭性環節，明確屬性定位，合理界定政府、企業、用戶的權利義務，進一步深化公用事業領域「放管服」改革，加快推進競爭性環節的市場化，提升對網絡型自然壟斷環節價格監管的科學化、精細化、規範化水平。

《意見》指出，到2025年，清理規範相關收費取得明顯成效，科學、規範、透明的價格形成機制基本建立，政府投入機制進一步健全，相關行業定價辦法、成本監審辦法、價格行為和服務規範全面覆蓋，水電氣暖等產品和服務供給的質量和效率明顯提高。

國家發改委有關負責人表示，供水、供電、供氣、供暖等公用事業，是城鎮經濟運行和社會發展的重要保障。近年中國城鎮公用設施建設不斷加強，卻依然存在不合理收費，指定施工單位、材料供應商，企業服務效率差等問題；清理取消不合理收費，不會對水電氣暖價格造成大影響，有利減輕用戶負擔。