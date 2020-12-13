美報告：中國火箭軍3年增員逾3成　料將進一步擴充

作為深化國防和軍隊改革的措施之一，解放軍的戰略導彈部隊「第二砲兵」在2015年升格為中國第四大軍種「火箭軍」。美國非盈利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists, BAS）發布的中國2020年度核武報告指，解放軍火箭軍共有40支彈道導彈旅，比2017年多出35%，目前仍在組建新的彈道導彈旅。 報告指，當中有12支旅屬於東部和南部指揮戰區。這兩個戰區主要處理台海與南海事務。此外，近半的彈道導彈旅擁有彈道式或巡航式導彈發射器。衛星畫面也顯示，火箭軍位於福建和廣東地區的基地近年來有擴大和設施提升的跡象。

火箭軍是解放軍新的軍種，由第二炮兵更名而來，於2015年12月31日正式成立。官方介紹稱，火箭軍是中國大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。（資料圖片）

這份12月7日發布的報告，由美國科學家聯合會核武資訊項目主任克里斯滕森（Hans M. Kristensen）和項目助理研究員哥達（Matt Korda）撰寫。除了中國年度報告，兩人也在「原子科學家公報」刊登了美國、俄羅斯和印度2020年的核武報告。

中國政府並未公布其核武儲備的數量，但報告估計，中國共生產了350個核彈頭。其中，約272個為陸地使用，48個為潛水艇使用，20個為空中使用，其餘可用於陸地和海上。相較之下，美國截至2019年初儲備約3800個核彈頭、俄羅斯截至今年初有4500多個核彈頭、印度的核彈頭儲備量不明，但印度的年度報告預計印度本土製造的核彈頭有150個。

報告也指出，中國政府已要求解放軍空軍執行新的核任務，這意味著空軍現有與研發中的戰略轟炸機，可能將設有傳統與核武的攻擊能力。在海軍方面，中國也正在研發第3代彈道導彈潛艇，因為其現有的潛艇比美國與俄羅斯的潛艇更嘈雜。

（綜合報道）