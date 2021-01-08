君頤峰母女墮斃︱內媒揭羅力力商界家世　母開製衣廠再建地產王國

香港何文田豪宅君頤峰日前有一名女子抱著一名嬰兒從高處墮下，兩人雙雙身亡。事後證實，死者是四川成都房地產公司金林置業董事長羅琳的獨女羅力力，同告身亡是其5個月大的女兒。香港警方初步調查後認為，不排除羅力力患有產後抑鬱。 對於羅力力墮樓一事，內地傳媒的焦點放在其母親羅琳及金林置業身上。羅琳為人非常低調，地產業務主要在四川、雲南兩省，所擔任法人代表的公司有成都浩林實業、成都金林嘉華置業、峨眉山金林置業等。

羅力力去年11月上載與幼女的合照。（羅力力Instagram圖片）

內地傳媒報道，成都金林置業是一間集地產開發、旅游地產投資及開發、物業管理、景觀裝飾與設計、咖啡品牌連鎖經營、礦業投資、海外事務、文化教育為一體的多元化集團企業，其在官方網站上標示是「引領著名流尊崇的極致生活」。

報道提到，金林置業前身是成都一間小型制衣廠，名叫成都百羚皮革制衣有限公司，定位於純外向型企業。1992年，這間小制衣廠變身為浩林實業有限公司，開始涉足房地產業，2009年更名為金林置業。

金林置業深耕成都十多年，先後開發多個高品質項目，2003年時更以金林半島創下成都地產界的多個第一，奠定「豪宅鼻祖」的江湖地位。

羅力力去年懷孕時面露笑容。（羅力力Instagram圖片）

當年，「會所」在地產界還是一個陌生概念，金林半島首創超五星豪華會所「半島會」，讓成都財富階層第一次見識紅酒吧與雪茄室。金林半島價值不菲，其開盤時成都樓市均價約每平方米4000元，金林半島竟開出每平方米1.8萬元的天價，而且很快銷售一空。金林置業由此一戰成名，成為集豪氣與品位於一身的地產品牌。

羅琳為人非常低調，最出風頭的一次公開活動，已經是2012年4月與胡潤合作，在麗江瑞吉召開「胡潤全球富豪榜」新聞發布會。羅琳有攜同女兒羅力力一同出席新聞發布會，並在會上代表麗江瑞吉的投資商致歡迎詞。

羅琳的地產業務主要在四川、雲南兩省，所擔任法人代表的公司有成都浩林實業、成都金林嘉華置業、峨眉山金林置業等。（資料圖片）

羅力力當時的身份是金林置業另一名董事，並為羅琳做即場翻譯，展現非常流利的英語。兩母女還與到會嘉賓合照，關系非常親密。羅力力曾對外透露，羅琳白手興家，父親是六代中醫世家，早年父母離異，所以隨母姓。

（綜合報道）