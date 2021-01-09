內地新冠疫苗接種已逾900萬劑次　全民免費接種助快速建免疫屏障

國務院今日（9日）舉行記者會，國家衛健委副主任曾益新在會上表示，內地已累計開展新冠病毒疫苗接種900多萬劑次，證明疫苗具有較好的安全性。 國家醫療保障局副局長李滔在會上表示，疫苗附條件上市後免費接種的相關費用，將由醫保基金和財政共同負擔。

曾益新稱，自2020年12月15日起，內地正式開展重點人群的接種工作，目前接種量已近750萬劑次，加上之前針對高風險人群接種的160餘萬劑次，目前已累計開展新冠病毒疫苗接種900多萬劑次。

曾益新說，900多萬劑次的接種量證明中國新冠病毒疫苗具有較好的安全性。隨著新冠病毒疫苗附條件上市，特別是隨著生產供應保障能力逐步提升，將全面有序地推進高傳播人群、高危人群和普通人群的接種工作，並實施全民免費接種。通過有序開展接種，符合條件的群眾都能實現「應接盡接」，從而構建免疫屏障，阻斷新冠病毒在國內傳播。

記者會現場。（新華視頻）

另外，國家醫療保障局副局長李滔表示，疫苗附條件上市以後免費接種是在居民知情、自願情況下，企業按議定的價格提供疫苗的費用，加上接種服務等全部的費用，將由醫保基金和財政共同負擔，居民個人不負擔費用。從長遠看，實行全民免費接種疫苗有利於快速建立免疫屏障、維護正常的生產生活秩序和經濟社會的健康發展，從而進一步地促進醫保基金長期可持續的運行。

（央視）