銀保監：美制裁在中港無法律效力　支持金融機構為港客戶提供服務

因應全國人大訂立《港區國安法》，美國8月開始制裁損害香港自治的中港官員，連同全部14名全國人大副委員長，共29人落入制裁名單。其中林鄭月娥被制裁後，公開表示銀行戶口被關閉，要用現金出糧。 針對美國多次對中國公民和法人實體實施制裁，中國銀保監會12月31日發布消息稱表示，美國依據其國內法律，單方面對中國公民和法人實體實施制裁，違反了國際法和國際關係基本準則。主權不容談判，核心利益也不可能讓步。中方對此絕不承認，絕不接受。

▼8月及11月美國制裁15名中港官員名單及理由▼

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銀保監會指出，美所謂制裁措施在中國內地和香港特別行政區都不具備法律效力。中方堅定維護國家主權、安全和發展利益，堅定支持金融機構依法合規開展業務，為包括香港和內地公民在內的所有客戶提供公平優質的金融服務。

銀保監會還稱，過去一年銀行業保險業都有一批新引進的外資機構落地，其中相當一部分是美資機構，而且有的還設立了獨資企業或控股企業。中美兩國在金融領域的合作非常廣泛，兩國企業和人民都從中受益極大。

銀保監會強調，穩定的中美關係不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。中方希望美方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，推動中美關係健康發展，共同維護國際金融市場的穩定。

▼12月美國制裁全國人大全部14名副委員長▼