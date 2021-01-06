中國首次披露邊界5592哨所 解放軍前推策略會拖垮印度嗎？

中印雙方將在近期舉行第九次軍長級會談協商。和2017年的洞朗對峙數月就得到平息不同，開始於2020年5月的本輪對峙在經歷八輪談判後依然未果。現在中印邊界地區已進入極寒天氣，但雙方都沒有撤軍的迹象。本輪危機何時結束仍是未解之謎。

中國官方媒體中央電視台近日發布了一部微紀錄片《5592》，首次披露了中國2020年初開始在中印邊境海拔5,592米的高地上新建立的5592哨所，建設速度之快、裝備程度之現代化，足令印度側目。視頻顯示，解放軍某邊防連的名稱是「前進基地」，中國士兵一年前請戰參加的任務是「前推任務」。中方的強硬態度不言而喻。後退幾乎不太可能。

從中印雙方的動向看，冬季對峙常態化預示着本輪對峙可能不會短時間結束。對峙將是中印兩國邊界的常態。中印誰也無法承受挑起大沖突的後果，誰都需要疏解國內持續增強的民族主義壓力。對峙可以展現強硬姿態，談判又不致局勢發生惡化。

中印兩軍將領經常在楚舒勒摩爾多瓦會晤。（Twitter@ShivAroor）

邊界糾紛的本質是兩國關係定位在中國崛起的大背景下即將迎來新變化使然，印度尚無法接受中國實力遠超印度帶來的變化，包括地區局勢和邊界局勢的變化。百年未有之大變局走向定局的過程，會是中印邊界局勢逐步平息的過程。

這期間有摩擦在所難免，中印都要做好常態化對峙的準備，同時也要做好嚴防大沖突的準備。邊對峙、邊談判的狀態或許有危險，但是中印關係的暗流如果能夠通過這樣的小當量摩擦來逐步釋放，亦不失為一種有效管理雙邊關係的途徑。

中印邊界總長近2,000公里，勝負不在於某一地點的對峙。真正的較量是綜合軍力的較量。如果中印願意展開長期對峙，那麼實力不濟的一方可能會被疲憊的邊界軍備競賽拖住，真正有實力的一方才可以承受添油戰術。解放軍的前推任務是全線行動還是局部行動需要觀察。印度是否能承受解放軍步步前推帶來的戰術消耗，值得關注。