中國人民警察節｜國安部推形象短片李易峰出演　現港澳台地標建築

今天（10日）是內地首個「中國人民警察節」。國家安全部推出形象短片，宣傳國安部的工作職能，由藝人李易峰擔當「形象大使」。畫面中出現中環建築群、大三巴牌坊、台北101等港澳台地標建築。 此外，短片講到「在祖國最需要的地方築牢『無形長城』」時，畫面背後是電車在香港街道上行駛的縮時攝影。

影片以「無名英雄」稱呼國安人員，李易峰扮演的國安人員身著警服。在影片前段，李易峰站在一面牆跟前，注視著牆上多張人物相片。「中央政法委長安劍」公眾號介紹稱，牆上9張相片從左至右依次為陳忠經、熊向暉、胡底、潘漢年、錢壯飛、李克農、沈安娜、申健和秦鴻鈞。這9人皆為民國時期中共情報人員。

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片中還出現一張寫有「克潮病篤」4字的紙條。根據上述公眾號介紹，這是1931年掌握大量中共秘密的顧順章被捕叛變，打入敵人內部的錢壯飛第一時間截獲並送出這一重要情報。李克農給天津的胡底發了「克潮病篤」的電文，前兩個字表示訊息來自李克農和錢潮（錢壯飛別名），後兩個字則意為「情況緊急，趕快脫身」。由於消息傳遞及時，當大批軍警特務前往抓捕時，中共在上海的地下組織已安全轉移。

在宣傳片中，還出現兩種證件，分別是國安部偵察證和國家安全機關人民警察證，並有中國人民警察警旗的升旗畫面。2020年8月，在北京人民大會堂舉行的中國人民警察警旗授旗儀式上，中國人民警察警旗首度公開亮相，其由紅藍兩色組成，警徽在左上角。

片中，中環建築群、大三巴牌坊、台北101等港澳台地標建築，聯同內地一些城市風景相繼出現。尤其值得一提是，當影片講到「在祖國最需要的地方築牢『無形長城』」時，李易峰背後的畫面，是電車在香港街道上行駛的縮時攝影。

經中共中央批准、國務院批覆，國務院去年7月21日公布，自2021年起，將每年1月10日設立為「中國人民警察節」，並由公安部商有關部門組織實施，讓警察成為繼教師、護士、記者後第4個擁有這項殊榮的行業。

（綜合報道）