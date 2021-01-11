新冠肺炎｜石家莊今增16宗本地個案　全市明展開第二輪全民檢測

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河北新冠肺炎疫情持續，石家莊市政府召開疫情防控新聞發布會，公布今日（1月11日）新增16宗本地個案，5名無症狀感染者。石家莊市副市長孟祥紅表示，石家莊中高風險地區第二輪核酸檢測已啟動，明天（1月12日）啟動全市第二輪全民檢測。

孟祥紅表示，從1月2日至1月11日中午12時，石家莊市累計報告確診病例265宗，無症狀感染者204宗，目前均在定點醫院集中救治，無危重病例、無死亡病例。

石家莊市疾控中心微生物所所長高偉利透露，該市在第一次全民核酸檢測中，共採集樣本10251875份，檢出陽性354份，檢出率萬分之0.35。

河北省住房和城鄉建設廳近日印發《關於進一步加強城市公園廣場疫情防控工作緊急通知》（以下簡稱《通知》），要求各地做好城市公園廣場疫情防控工作，最大限度降低病毒傳播可能性。

《通知》要求，各地園林綠化部門要分類開展疫情防控工作。處於高風險管控區域及周邊500米範圍內的公園廣場，要實施封閉管理，嚴禁遊客進入，嚴禁舉辦各類大型活動。處於中低風險管控區域的公園廣場，要加強公園管理，實施錯峰、限量入園，遊客量不超過最大承載量的75%。

石家莊自1月7日起封城，點擊圖片看詳情：

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《通知》指出，加強城市公園、廣場出入口人流疏導，減少人員聚集和停留，嚴格落實「限量、預約、錯峰」等入園要求，實施檢測體溫、查驗「健康碼」入園等；暫停各類容易引起人流聚集的活動，必要時關閉室內場館。各公園廣場管理部門要增加日常巡查頻次，勸離健身、唱歌、太極拳、廣場舞等聚集性活動人員，杜絕遊客聚集。

（綜合報道）

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