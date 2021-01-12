中國被指在新疆「強制絕育」　新疆官員反批美國搞種族滅絕

近期，美國國會行政部門中國委員會共同主席魯比奧（Marco Rubio）等議員提出決議案，稱「新疆侵犯維吾爾族等少數民族人權的行為系種族滅絕」，要求「中國政府承擔責任」。 1月11日，新疆自治區黨委宣傳部副部長徐貴相在涉疆問題新聞發布會上，直指新疆「強迫少數民族婦女戴節育環，甚至強制結紮或墮胎」的說法是「惡意中傷」，各族群眾在此事上均自主自願決定，不存在強制問題。

徐貴相表示，2010年至2018年新疆維吾爾族人口增長25.04%；漢族人口增長2.0%。維吾爾族人口的增幅不僅高於新疆全部人口的增幅，也高於少數民族人口的增幅，更明顯高於漢族人口的增幅。

對於美國議員的有關決議案，徐貴相表示，這些都是對聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》的惡意褻瀆，對新疆的惡毒攻擊，對中國內政的粗暴干涉。

他指出，「美國才是嚴重侵犯勞動者人權、特別是少數族裔人權，真正存在強迫勞動的國家，美國才是真正存在種族滅絕行為的國家。」

中方稱新疆人民安居樂業，生活豐富多彩（請點擊瀏覽大圖）：

對於新疆問題，中國駐美大使館1月8日曾在Twitter發文稱，中國治疆政策令當地維吾爾族及其他穆斯林少數民族婦女思想獲得解放，性別平等亦有所改進。但該帖文隨後遭刪除。Twitter發言人指，經進一步審查，認為推文內容屬於「非人性化」，違反規則。

在美國政府政權即將交接，拜登（Joe Biden）政府即將上台之際，中國重申涉疆問題引發外界關注。分析人士認為，中國在拜登就任前積極下「先手棋」，全面重申涉疆問題立場，顯示官方要力求避免新疆問題成為拜登政府上台後中美關係的新熱點。

（綜合報道）