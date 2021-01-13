調查：逾6成中國企業家今年投資國內　減少海外投資國家美國居首

《日本經濟新聞》與《環球時報》及韓國的《每日經濟新聞》早前共同進行了「中日韓企業家問卷調查」，向中日韓三國各約100名企業家詢問2021年的設備投資計劃。 其中在中國方面，調查結果顯示有63％的企業家稱會增加國內投資，37％稱會減少海外投資，關於減少投資的對象國，美國更是被排在首位。

調查結果顯示，關於設備投資額，中國企業家與2020年相比「大幅增加」和「小幅增加」合計達到63％，投資意願旺盛。另一方面，在新型冠狀病毒和中美貿易摩擦導致世界經濟局勢明顯改變的背景下，中國企業家顯然正在推進投資對象的篩選，重視對經濟比較堅挺的本國的投資。

調查顯示，中國企業家將美國列為減少投資的對象國的首位。（中新社）

至於日韓兩國的企業家，有60%的人回答稱國內投資額與2020年持平，而東南亞就是海外增加投資的首位。報告認為，2020年日本、中國、東盟（ASEAN）等15國簽署東亞區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP），令他們對中長期經濟增長的期待升溫。此外，亦考慮東南亞在中美對立影響方面較低，是有潛力的投資對象。

值得一提是，對日投資方面，中國多達有32名企業家將日本排在首位，但韓國企業家只有1人。同時，日本的企業家將韓國列為減少投資國家的首位。報告稱，日韓關係因此前的勞工訴訟及對韓出口管理等原因持續惡化，甚至韓國有35.6%的企業家認為，現在的日韓關係對今後的經營「產生負面影響」。

（綜合報道）