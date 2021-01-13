香港男子抵北京隔離期滿後發病　導致朝陽區出現三宗本土確診病例

北京衛健委在周三（13日）下午召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，北京疾控中心副主任龐星火表示，最新北京朝陽區疫情共由1宗境外輸入病例及3宗本土確診病例組成。 最初的患者來自香港，其在隔離期滿後發病，並使同一間酒店內另外兩人受感染，然後病毒再循食物外包裝擴散，再使第四宗病例出現。

據介紹，上述4宗病例臨床分型為為3宗輕型及1宗普通型，沒有重型和危重型。境外輸入病例是一名27歲男子，去年2月至11月期間在香港工作。男子在11月28日從香港乘搭飛機抵達北京首都機場，病毒測結果為陰性，在集中隔離期間的檢測結果亦為陰性。

北京朝陽區疫情共由1宗境外輸入病例及3宗本土確診病例組成，最初源頭是來自香港的男子。（中新社）

男子在12月12日隔離期滿後，入住朝陽區某酒店主樓三層，翌日晚即出現發熱等症狀。男子在12月14日前往醫院發熱門診就診，新冠病毒檢測結果呈陽性，當日診斷為確診病例。

第二宗及第三宗病例是當地某包子鋪的員工，兩人同住職工宿舍，其位於該酒店配樓三層，主樓與配樓之間有通道相連。第二宗及第三宗病例在12月15日已作為男子的密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，同時在酒店主樓與配樓之間的過道、配樓宿舍房間及公共區域外環境標本中，檢測出新冠病毒陽性。第二宗及第三宗病例在12月18日先後診斷為確診病例。

至於第四宗病例是一名4歲男童，男童父親曾有上述包子鋪暴露史。男童一家自12月19日起進行居家醫學觀察。男童在12月29日診斷為確診病例。調查發現，男童曾經直接接觸過父親買回家的上述包子鋪食品外包裝袋。

香港男子入住的酒店與包子鋪及其員工宿舍相連。（中新社）

龐星火並提到，另據調查，與男子同航班中，另有一名同樣來自香港的60歲男子確診。60歲男子是在解除集中隔離醫學觀察前被確診，與男子在航班上座位相距較遠，同乘過程中無接觸史，同航班亦無其他確診病例，隔離酒店無接觸史。

對於病毒的類型，全基因組測序分析結果提示，病毒均屬於L基因型歐洲家系分支1，為同一傳播鏈。該病毒與北京既往發現的境外輸入病例以及本地病例的病毒不存在基因關聯性，也非英國或南非新型變異毒株。結合流行病學調查及基因測序分析判斷，從香港抵京的男子為今次朝陽疫情的傳染源頭，其通過環境的污染傳播引發本土確診病例。

（綜合報道）