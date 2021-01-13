蓬佩奧稱美國是聯合國最大貢獻者　趙立堅諷刺至今仍拖欠會費

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在社交媒體上稱，美國是聯合國最大的貢獻者。中國外交部發言人趙立堅在周三（13日）回應時，就敦促美國要補交聯合國會費。

趙立堅表示，美國是不是聯合國最大貢獻者，國際社會自有公論；但是美國是聯合國最大的會費拖欠國，這倒是有據可查，美國動輒「毀約」「退群」也是歷歷在目。

蓬佩奧時常發表批評中國的言論。圖為2020年9月21日，蓬佩奧在美國國務院講話。（Getty）

趙立堅稱，「請蓬佩奧先把欠聯合國的會費交了，重新加入美國退出的條約和國際組織，再大談美國的領導力吧。」趙立堅表示，蓬佩奧的謬論再次反映了他對中國的無知和偏見。

趙立堅並指，近幾年美國奉行單邊主義、霸凌主義，退出教科文組織、人權理事會等重要聯合國機構，退出聯合國安理會核可的伊核問題全面協議，對國際秩序造成了前所未有的破壞，遭到愈來愈多的國家反對。

他強調，世界已經進入21世紀，不可能也不應該重回20世紀冷戰對抗的老路。人類正面臨愈來愈多的全球性挑戰，唯一的出路是平等對話協商，加強國際合作，共同維護多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序。

（綜合報道）